好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅！網友瘋傳：「咕溜快感停不下來」

消費中心／台北報導

在Costco社團裡，最近被熱烈討論的不是新品上架的甜點或熟食，而是一瓶被網友封為「健康版喉嚨借過」的神級飲品──純在奇亞籽蜂蜜檸檬飲。有網友曬出戰利品照，立刻引爆留言潮。

貼文一出，馬上引來大批網友跟風回應，有人直呼：「裡面奇亞籽超多，喝完很有飽足感，下午不會嘴饞亂吃零食～～」；也有人興奮表示：「超酷的！我超愛奇亞籽！」甚至有人笑說：「真的耶，就會有一種奇妙的咕溜快感，哈哈哈。」

不少人形容喝下去的瞬間，滿滿奇亞籽在嘴裡跳舞，搭配蜂蜜檸檬的酸甜比例，完全停不下來。這種獨特的「滑順咕溜感」讓它被網友封為「健康版喉嚨借過」，笑翻一票人。

奇亞籽之所以被譽為「超級食物」，就在於它富含植物性Omega-3，有助心血管健康；同時含有大量水溶性膳食纖維，能幫助腸道蠕動，延緩飢餓感。根據標示，每瓶就有高達15.6克膳食纖維，而且奇亞籽吸水後會膨脹，形成天然膠質，帶來特殊的「咕溜口感」，這也是許多人欲罷不能的原因。對網友來說，這瓶飲料不僅解渴，更是一種輕鬆補充膳食纖維的方式。

網友熱議，這瓶飲料之所以受到歡迎，除了口感討喜外，也與它的原料有關。選用台灣在地綠檸檬，帶出自然爽口的酸味，搭配「蜜蜂工坊」的龍眼蜜，甜度溫和、不易膩口，剛好中和檸檬的酸感。另採用HPP超高壓技術取代傳統高溫殺菌，有助於保留更多營養與風味，整體喝起來接近現榨果汁的清新，對於在意健康與風味的人來說，是不少網友口中的雙贏選擇。





目前，「純在 奇亞籽蜂蜜檸檬飲」已經成為不少人夏季回購清單上的常客。許多網友分享，建議有興趣的人可以趁補貨時段到Costco看看，否則很可能一轉眼又被掃光，只能在社團哀嘆：「怎麼又沒搶到！」