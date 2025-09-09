不只江祖平！龔益霆疑性騷助理　北市勞動局發函三立要求調查

▲江祖平控訴在交往期間遭龔益霆下藥性侵，更爆出其魔爪也伸向女性幕後工作人員 。（圖／翻攝自IG）

記者鄭佩玟／台北報導

女星江祖平公開指控三立前副總龔美富之子、25歲前男友龔益霆涉嫌對她下藥性侵，再揭梳化助理疑似也遭性騷，甚至還發生過關係。台北市議員曾獻瑩今（9日）呼籲，北市府加快處理速度、正視制度缺口，給予被害人應有的保障與支持；台北市勞動局回應，昨已函請三立調查釐清被害人身分，若確認屬員工且發生於執行職務期間，將依法立即展開調查並提供必要的保護與協助。

曾獻瑩引述台北市勞動局說明表示，江祖平並非傳統受僱者，因此無法適用《性別平等工作法》性騷擾防治相關規定，只能透過刑事途徑追究性侵害相關責任。

曾獻瑩指出，多數演藝人員與電視台或經紀公司之間，往往是委任或承攬的合作模式，而非僱傭關係，導致他們被排除在勞動法制保障之外，這是一個制度上的缺口，政府應該正視並加以改善。

針對外界關注江祖平揭露的梳化助理疑似遭性騷事件，曾獻瑩則說，勞動局目前僅初步向三立確認，但三立回應「尚不確定是否存在此人」，相關資訊仍待查證。他強調，勞動局應加快釐清助理跟三立之間的勞僱關係，若確認助理是三立員工，且事件發生於執行職務期間，便應立即依《性別平等工作法》啟動調查，給予被害人應有的保障與支持。

勞動局對此回應，目前在媒體上披露之訊息並不完整，已於昨日函請三立電視公司，調查釐清被害人身分，如被害人為公司僱用的員工，即應依《性別平等工作法》規定，採行立即有效之糾正及補救措施，包括對性騷擾事件進行調查、採行避免被害人受性騷擾情形再度發生的措施、對被害人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務等法定義務。