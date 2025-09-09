江祖平案疑涉管制藥物　石崇良喊「嚴查嚴處」：全力支持被害人

▲江祖平自揭遭到性侵。（圖／翻攝IG／ping0130）

記者洪巧藍／台北報導

女星江祖平自揭遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，更引發管制藥物流通作為迷藥的爭議。衛福部長石崇良今（9）日回應「絕對嚴查嚴處」，已經請地方政府先行了解使用的管制藥品為何、如何取得，再依照結果檢視相關管制是否有要強化的地方。

▲衛福部長石崇良受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

江祖平密友透露，龔益霆將江祖平的心臟病藥換成鎮定劑，趁她失去意識時性侵偷拍。北市聯醫內科主治醫師姜冠宇發文指出，衛福部應該關切這些管制藥物為何會流通作為迷藥之用。

石崇良今日出席疾管署長交接儀式受訪時表示，媒體報導提及可能使用管制類的藥品作為加害工具「我們絕對嚴查嚴處」，衛福部已經依據管制藥品管理條例，先由地方政府、衛生局去了解，到底使用的藥品是哪一種藥、如何取得。

石崇良說，後續會依照調查結果進行檢視，雖然目前管制藥品已經有嚴謹管理方式，但如果就此事件找到需要再強化的地方，衛福部會盡快把漏洞補起來。

江祖平揭露自己遭性侵，衛福部保護司司長張秀鴛日前受訪提及「透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當」，被外界認為是失言。石崇良回應，對於這個事件感到很遺憾，再次的表達全力支持被害者「不管用任何的方式說出來」，再進入到程序之中。石崇良重申，對於被害者所有的支持力度要更強。

衛福部日前發布聲明已強調，保護司長原意盼提醒各界在遭遇性侵害事件時，最重要的是讓被害人能獲得妥善的保護與法律協助，特別是公眾人物可能遭受到媒體曝光後需承擔二次傷害之風險。