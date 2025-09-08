女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「舖垃圾袋」硬上：是妳我不悔

▲阿宏事後傳LINE訊息給A女道歉。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者曾羿翔／綜合報導

新北一名海鮮料理店長阿宏（化名）被控對一名女性顧客意圖性侵未遂，法院近日判決，認定阿宏違反對方意願，實施強制性接觸，依強制性交未遂罪判處有期徒刑1年10月。

根據判決內容，事件發生於2024年7月10日凌晨，當時受害女子（以下簡稱A女）受阿宏邀約，深夜前往其擔任店長的料理店。阿宏發現A女飲酒後意識不清，竟趁機將她帶入廁所，強行脫去其褲子並壓制在地上，對其身體進行撫摸及試圖性交。雖未得逞，但A女事後身上多處瘀青，情緒極度不安，並於三日後在友人鼓勵下報警驗傷。



判決書揭露，阿宏事後傳LINE訊息給A女，「妳會不會生氣」、「雖然真的很抱歉，可是是妳我不後悔」、「SORRY」、「對不起！我承認我有點愛上妳，所以那天才發生的事情，我知道我不配，但還是希望祈求妳的原諒」。A女的訊息曾提到，「你知道那天被你壓在地上，我後來回家身上都是瘀青」、「你脫掉我的褲子，還一直摸我，都已經說不要了你還繼續」等語。

A女向警方供稱，她清醒時發現自己在廁所內，褲子被脫掉，對方把她壓在地上，當下廁所有鋪一個垃圾袋，我躺在垃圾袋上面，中間幾次我反抗想起身，一直被壓回去。

法院審理期間，阿宏否認有任何強制行為，聲稱雙方互動為「自然擁抱與親吻」，並解釋傳送道歉訊息是為「安撫對方」。然而，法院根據監視器畫面、受害人一致且具體的供述、驗傷報告、與兩名友人的證言，以及雙方LINE對話記錄，認定阿宏確有違反A女意願，對其進行強制性接觸行為，且行為明顯具性交未遂意圖。

儘管阿宏辯稱女方曾有親密反應，甚至主動擁抱，但法院認為雙方僅有兩次見面，未建立情感基礎，且A女當時明確表示拒絕，仍遭持續壓制及撫摸，構成強制性交未遂。法院並指出阿宏犯後否認犯行、未獲受害人諒解，綜合考量後量處徒刑一年十月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。