國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男童遭鱷魚咬死「意外扯出虐童案」　他最後身影穿尿布上街遊蕩

▲▼鱷魚,示意圖。（圖／視覺中國）

▲美國一名男童失蹤後，被發現遭鱷魚咬死。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國紐奧良一名12歲男童失蹤近2周之後，被發現在住家附近遭鱷魚攻擊致死，卻意外揭發長期受虐的悲慘遭遇。他的母親瓦斯奎茲（Hilda Vasquez）被指控過失殺人及2級虐童等罪名，已於7日落網。

ABC等外媒報導，男童患有神經發育障礙且無法言語，8月14日最後一次被目擊時，身穿成人尿布在街頭遊蕩，隨後消失無蹤。

志願搜救團隊「聯合卡真海軍」（United Cajun Navy）利用熱成像無人機技術，8月26日在其住家附近潟湖發現男童遺體。驗屍報告顯示，他的死因是鱷魚攻擊造成的鈍傷及溺水，但無法確定死亡時間。

警官格農（Nicholas Gernon）向媒體證實，男童長期遭到母親疏忽與虐待，僅僅3個月大時，就曾經顱骨骨折、雙腿斷裂、肺部塌陷。當時瓦斯奎茲被定罪，男童也經相關單位安置，但後來又被路易斯安那州兒童家庭服務部門送回。

另一名警官甘蒂爾（Hans Ganthier）坦言，「這是一起令人痛心且創傷極大的案件，不僅社區及家屬，連我們的警員都深受衝擊」，誓言為男童聲張正義。

瓦斯奎茲目前被羈押在紐奧良教區監獄（Orleans Parish jail），全案已移交檢方處理。警方要求野生動物官員清除該水域所有鱷魚，同時啟動內部調查，檢視911接獲報案後，長達5小時才有人員回應的延誤問題。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕兒虐，請撥打110、113。

