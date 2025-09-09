郝龍斌選黨魁還能藍白合？　黃國昌：下架賴清德目標不變

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席選舉領表倒數，台北前市長郝龍斌今（9日）接受專訪時證實，自己有意願並準備參選黨主席，而外界也關注郝要如何繼續促成藍白合作。對此，民眾黨主席黃國昌說，去年柯文哲被賴清德關押前，在野黨就在國會合作推動福國利民的法案；柯關押後，國會合作的方向沒有任何改變。他指出，基本上總目標到目前為止沒有任何改變，2028年讓賴清德下台，讓民進黨反省。

黃國昌說，在去年柯文哲被賴清德關押以前，在野黨在國會裡面的合作就已經發生，一起推動福國利民有關台灣改革的法案；柯文哲關押後，在國會繼續合作的方向沒有任何改變。

黃國昌提到，甚至國民黨立委面臨大惡罷的時候，民眾黨認為必須共同面對賴清德希望走向專制獨裁的野心，在野陣營必須站在一起共同抵抗、捍衛台灣民主。

「昨天柯文哲出來的時候也說，32比0結果，賴清德必須要深思。」黃國昌提到，過去這一年怎麼濫用司法檢調，對柯文哲進行政治追殺，台北地檢署檢察官對32比0的結果「出了莫大的力」。

黃國昌認為，相信未來在野繼續朝向讓台灣變得更好、福國利民法案來合作，推動台灣改革的目標，不會有任何改變。

黃國昌說，主席昨天才出來，先讓主席稍微休息一下，近期他會跟主席坐下來，好好讓主席了解過去這一年發生很多事情，以及未來共同對2026、2028規劃，「我相信，基本上總目標到目前為止沒有任何改變，2028年讓賴清德下台，讓民進黨反省」。