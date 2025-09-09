黃國昌「國民體育日」拉單槓炸二頭肌、腹肌也曝光　小草嗨喊太離譜

記者郭運興／台北報導

今(9日)是國民體育日，近期積極健身的民眾黨主席黃國昌，稍早也貼出運動影片喊話「就今天，不必找一天，開始運動吧，肌力四射，讓你身體更健康，一起動起來」。特別的是，片中黃國昌一早6點30就騎自行車運動，更在公園與小編PK單槓引體向上，不僅二頭肌炸裂畫面被收錄，片中也出現黃國昌的腹肌照。該影片一出，小草也紛紛留言「老師太猛啦」、「那個腹肌太離譜了」、「這個人52歲你相信」。

黃國昌在「九九國民體育日」貼出運動影片，只見他一早6點30就穿好運動裝騎上自行車從板橋服務處出發，目標騎到永和仁愛公園，他也嗨喊體育日當然就是要運動！

接著，到達永和仁愛公園的黃國昌也與小編PK「單槓引體向上」，黃國昌賣力拉著單槓，二頭肌炸裂的畫面也全被鏡頭收錄，影片中小編更附上黃國昌掀起衣服擦汗照，可以看出已有明顯可見的腹肌痕跡。

片尾黃國昌表示，今天國民體育日，新北市26個國民運動中心、體育設施，只要有涉及到體適能跟游泳池的，全日免費開放，肌力四射，讓你身體更健康，一起動起來。

▼黃國昌「國民體育日」運動影片。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌，下同）

另外，黃國昌也發文表示，好心情與晨光都不可辜負。運動控如他，習慣在工作的夾縫中，擠出時間動一動，連飆汗都覺得療癒舒暢，精神飽滿。

黃國昌表示，今天是國民體育日，他依舊一大早騎著自行車，沿著河濱的綠意，穿過城市的街景，享受微酸的肌力感與平靜的腦袋。經過公園時，還可以加碼折磨一下二頭肌，真的，公園裡的健身設施實用又便利！

黃國昌強調，朋友們，就今天，不必找一天，開始運動吧！選個適合自己的方式，為健康加持，感受力量！

影片曝光後，小草也紛紛留言「最帥的黃國昌主席」、「老師太猛啦」、「超壯」、「那個腹肌，太離譜了」、「昌哥我偶像」、「平常5點多出門騎車？這只有蔡依林做得到吧」、「這個人52歲你相信」。