河南發現中國最早木棺　距今8000多年隨葬骨笛同現世

▲河南舞陽縣賈湖遺址考古現場。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

河南省文物考古研究院最新公開，舞陽縣賈湖遺址在近期發掘中首次發現多座墓葬內含木棺，將中國木質葬具的出現年代提前至距今8000多年，比學界原認知的約6000年大汶口文化早期還早約2000年。考古人員在墓葬中也發現多支骨笛，其中一座墓更首次呈現「一墓五笛」現象，顯示賈湖遺址在樂器與喪葬制度研究上的重要地位。

▲骨笛。（圖／翻攝河南日報）

《新華網》報導，河南省文物考古研究院副院長魏興濤指出，這是目前我國最早的木棺發現，顯示棺槨制度在新石器時代前期已開始萌芽。中國人民大學教授韓建業則表示，這一發現為探尋史前木棺的源頭提供了新材料。

賈湖遺址位於河南舞陽縣賈湖村，是中國重要的新石器時代早期聚落，過去已出土骨笛、龜甲、陶器、石器等大量文物。自2023年起，考古團隊持續發掘，確認該遺址為面積約6.5萬平方米的環壕聚落，內部存在功能分區。

現場負責人李金斗表示，在中心墓地發現逾200座墓葬，其中10座留有木棺跡象，部分長約2公尺、寬0.6公尺、厚0.06公尺，經檢測土壤木質素含量明顯高於周邊，證實曾置入木棺。絕大多數墓葬中均有隨葬品，包括骨笛、綠松石與陶器等，工藝精緻。

考古團隊指出，墓葬規模、葬具形式與隨葬品差異，反映賈湖社會已出現分化；鼎、罐、壺等明器組合及不同祭祀坑的出現，意味早期喪葬禮俗已逐步形成。目前遺址核心區已建保護大棚，部分重要墓葬將整體移送實驗室，以進行更細緻研究。