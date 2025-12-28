雙城論壇／上海市長龔正會見蔣萬安　稱呼蔣為「老朋友」

▲上海市長龔正在上海會見蔣萬安。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

台北市長蔣萬安今（28）日抵達上海參加雙城論壇，他在主論壇前與上海市長龔正舉行會見，這是兩人的第二次見面。龔正於會見時稱呼蔣萬安是「上海人民的老朋友」，並表示他深切感受到蔣萬安對推進兩市的務實合作、增進兩市民眾福祉所作出的積極努力和貢獻。

蔣萬安今日6小時快閃上海，飛抵時由上海市政府常務副市長吳偉、副秘書長朱民，以及市台辦副主任李驍東親自接機。蔣萬安今日在上海的行程，只有於「世界會客廳」與龔正會見，以及參加主論壇並發表致詞。

龔正於會見時先發表開場致詞，他表示，「可以說蔣萬安市長也是上海人民的老朋友了，前年親自率團到上海來參加雙城論壇，為推進我們兩市的務實合作做出了積極努力」，他提到，去年蔣萬安市長和台北市政府的各位同仁，對上海市代表團赴台北參加雙城論壇，給予了熱情周到的接待，在此他也再次表示感謝。

▼蔣萬安與龔正在上海會面。（圖／記者陳冠宇攝）

龔正指出，「這次您（蔣萬安）在日程安排十分緊張的情況下，又專程率團來參加雙城論壇，我們也深切地感受到您對推進我們兩市的務實合作、增進兩市民眾的福祉所作出的積極努力和作出的貢獻」。

龔正接著提到，「我們兩岸同胞血脈相連，我們要和平、要發展、要合作、要交流，是兩岸同胞的共同心聲。我相信這一次雙城論壇一定會進一步促進我們兩市的合作，進一步走深走實、優勢互補，合作共贏，進一步增進我們兩市民眾走親走近、深化情誼，也將為我們兩岸和平發展、融合發展做出我們新的貢獻」。

陪同蔣萬安出席會見的北市府主團成員包括：副市長林奕華、秘書長李泰興和多位局處首長等，以及市議會議長戴錫欽與10位議員；上海方官員則有市長龔正、常務副市長吳偉、秘書長馬春雷、副秘書長夏科家、副秘書長朱民，以及市台辦主任金梅、副主任李驍東、副主任王立新等。

▼會見在上海世界會客廳舉行。（圖／記者陳冠宇攝）