浙江酒店內藏西晉千年古墓　遊客散步看到土丘墓碑才知

▲浙江衢府官邸酒店內有一座千年古墓。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江衢州一間酒店近日因「隱藏古墓」引起外界熱議。有遊客入住後在酒店內散步時，意外發現一處土丘與墓碑，這才得知酒店庭院中保存著西晉時期的信安侯陳弘衣冠冢。酒店方面則證實該墓為文物保護單位，也是酒店的特色之一，會向住客開放參觀，但未刻意宣傳。

《極目新聞》報導，8月24日有網友發文稱，「入住衢府官邸酒店，第二天在酒店內遛彎發現信安侯墓，非常隱秘。酒店也沒有告知過，應該這種特色的酒店不會有第二家了。」該網友解釋，墓地位置較隱蔽，自己是先在樓上看到一處土丘，近前才注意到前方立有墓碑。

公開資料顯示，陳弘為西晉太康年間大將，因戰功被封信安侯，後加封寧邦侯。現存墓碑「晉寧邦陳侯墓」由民國史學家余紹宋重書，1982年列為縣級文物保護單位。酒店官微曾介紹，陳弘終年90歲，其墓現位於衢府官邸酒店庭院內。

工作人員表示，酒店於2017年在墓址原地修建，墓地作為文物保留並可參觀，距客房很近但有牆體隔開，屬於衣冠冢，「不會嚇到人。」

至於未事先告知住宿旅客，酒店則解釋稱，不同顧客接受度不一，有人認為是好兆頭，也有人覺得不吉利，因此未刻意宣傳。