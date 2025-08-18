千萬文物失竊後又延宕3年重修　台南元和宮改選信徒控程序不公

▲台南元和宮18日舉辦第17屆信徒大會暨改選，現場信眾質疑缺乏財務明細，爭議不斷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區大銃街元和宮、神農殿18日舉辦第17屆信徒大會暨委員改選，過程爭議不斷，信眾指控廟方未依程序進行，缺少工作報告與財務明細，有人欲發言遭阻擋，甚至出現受託民眾被拒絕投票的情況，讓現場氣氛相當緊張。

元和宮近年因廟體重修嚴重延宕，加上千萬級文物失竊案未解，廟務問題備受關注。此次改選歷時近4小時，選出11位新任委員，主委由唐茂福當選、副主委徐英傑。惟會議進行間並未提供完整財務明細，僅張貼今年5至7月與保生大帝聖誕相關開支，引發廟方信徒質疑廟務黑箱，有信徒質疑表示「服務30多年，第一次看到開會沒有財務報告！」

另有委員點出，保生大帝聖誕經費短缺超過31萬元，由值年爐主唐兆麟代墊，但帳款結清一再拖延。連3個月收入明細差距近一倍，也無法在會場追問。投票階段更發生受委託民眾無法領票，廟方與區公所人員解釋表示，「非信徒不得代領」，但廟方依章程並無此限制，市府民政局也表示如廟方無相關規 ，那依法應可代領。

至於信眾最關切的文物失竊與重修進度，前主委王炳元回應「已報案處理」，並表示會全力配合警方偵辦，但不認為有責任要承擔。另廟內近期大雨又漏水，信眾痛批：「光修漏水就拖3年半，主委到底在幹嘛？」，廟方表示，新任主委、副主委待完成交接後再對外說明，但確切時程仍未明朗。

第五分局副分局長陳柏宇說明，五分局接獲文物失竊報案後，立即派員到場採證，並同步擴大調閱案發周邊監視影像，積極偵辦中。