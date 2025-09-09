三商炸雞「買1桶送1斤」限時2周開跑　雞腿、腿排一次吃

▲三商炸雞推開學強檔優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「三商炸雞」祭出開學強檔優惠「炸雞買1桶送1斤」，2桶現省283元，即日起限時2周開跑；加碼推外帶蜂蜜辣醬棒腿送原味胡椒咔啦雞柳條，小確幸一次收。

三商炸雞全門市即日起至9月22日祭出「2大買1送1」優惠，包括外帶「6隻酷樂雞腿桶」即送重達1斤的「滋汁腿排桶」，原價660元，特價377元，下殺58折；外帶「6隻蜂蜜辣醬棒腿」即送「原味胡椒咔啦雞柳條」，原價318元，特價169元。

三商i美食卡會員加碼領專屬優惠，期間凡憑3點於APP兌換優惠券可享買「6隻酷樂雞腿桶」送「1斤滋汁腿排桶」，優惠價369元。

▲摩斯漢堡祭出「開學超值省」優惠。

摩斯漢堡至9月30日前也祭出「開學超值省」優惠，網羅6大系列共16種優惠組合，首推「元氣早餐79元」，品項有「玉子珍珠堡+大杯冰紅茶」及「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」；「銅板早餐推薦」集結培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡、蕃茄吉士蛋堡、摩斯貝果最低45元起。

「飲料+10元多1件」，包括可樂／雪碧任選2杯、摩斯咖啡／摩斯經典奶茶任選2杯、香吉士蘇打／哈密瓜蘇打任選2杯、耶加雪菲2杯等4種組合；以及各有2款的「夏日暢飲59元」、「買新品指定套餐送方塊薯餅」、「超值雙人餐299元」，只要於門市出示優惠券即享優惠。

MOS Order跨店取則同步推出限定優惠，包括「經典套餐2組優惠398元起」，可享海洋珍珠堡或薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡搭配摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶組合；「超值雙人餐298元」，海洋珍珠堡搭配薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶2杯特價298元；「元氣早餐、咖啡2件優惠價」，摩斯豬排堡與大杯冰紅茶2杯特價158元；冰橙咖啡2杯組合特價118元。