　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

三商炸雞「買1桶送1斤」限時2周開跑　雞腿、腿排一次吃

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推開學強檔優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「三商炸雞」祭出開學強檔優惠「炸雞買1桶送1斤」，2桶現省283元，即日起限時2周開跑；加碼推外帶蜂蜜辣醬棒腿送原味胡椒咔啦雞柳條，小確幸一次收。

三商炸雞全門市即日起至9月22日祭出「2大買1送1」優惠，包括外帶「6隻酷樂雞腿桶」即送重達1斤的「滋汁腿排桶」，原價660元，特價377元，下殺58折；外帶「6隻蜂蜜辣醬棒腿」即送「原味胡椒咔啦雞柳條」，原價318元，特價169元。

三商i美食卡會員加碼領專屬優惠，期間凡憑3點於APP兌換優惠券可享買「6隻酷樂雞腿桶」送「1斤滋汁腿排桶」，優惠價369元。

▲▼摩斯漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡祭出「開學超值省」優惠。

摩斯漢堡至9月30日前也祭出「開學超值省」優惠，網羅6大系列共16種優惠組合，首推「元氣早餐79元」，品項有「玉子珍珠堡+大杯冰紅茶」及「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」；「銅板早餐推薦」集結培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡、蕃茄吉士蛋堡、摩斯貝果最低45元起。

「飲料+10元多1件」，包括可樂／雪碧任選2杯、摩斯咖啡／摩斯經典奶茶任選2杯、香吉士蘇打／哈密瓜蘇打任選2杯、耶加雪菲2杯等4種組合；以及各有2款的「夏日暢飲59元」、「買新品指定套餐送方塊薯餅」、「超值雙人餐299元」，只要於門市出示優惠券即享優惠。

MOS Order跨店取則同步推出限定優惠，包括「經典套餐2組優惠398元起」，可享海洋珍珠堡或薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡搭配摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶組合；「超值雙人餐298元」，海洋珍珠堡搭配薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶2杯特價298元；「元氣早餐、咖啡2件優惠價」，摩斯豬排堡與大杯冰紅茶2杯特價158元；冰橙咖啡2杯組合特價118元。

【你可能也想看】

►拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂
►肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市　還有聯名新裝
►4家手搖飲推「組合優惠」　指定飲品下殺2杯39元起

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向
午後變天！　大台北地區防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

三商炸雞「買1桶送1斤」限時2周開跑　雞腿、腿排一次吃

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜爆棚　芋泥流心×龍井蛋黃酥×唐寧茶全擁有

99購物節攻略懶人包！電商優惠亮點一次看　省錢精準開搶

foodpanda「粉紅祭」周末登場　美食名店、超強卡司曝光

【廣編】落髮救星來了！愛爾麗攜手韓國Dr.Scalp絲客富頂尖科學頭皮管理　揭開「生髮4.0 科學新時代」

麥當勞APP最新「8大優惠券」　飲料買1送1、麥脆雞免費送

德克士脆皮炸雞「+10元多1件」今日限定　優惠品項一次看

超商周一咖啡優惠來了！全家10元多1杯、7-11茶飲限時買2送2

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

三商炸雞「買1桶送1斤」限時2周開跑　雞腿、腿排一次吃

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜爆棚　芋泥流心×龍井蛋黃酥×唐寧茶全擁有

99購物節攻略懶人包！電商優惠亮點一次看　省錢精準開搶

foodpanda「粉紅祭」周末登場　美食名店、超強卡司曝光

【廣編】落髮救星來了！愛爾麗攜手韓國Dr.Scalp絲客富頂尖科學頭皮管理　揭開「生髮4.0 科學新時代」

麥當勞APP最新「8大優惠券」　飲料買1送1、麥脆雞免費送

德克士脆皮炸雞「+10元多1件」今日限定　優惠品項一次看

超商周一咖啡優惠來了！全家10元多1杯、7-11茶飲限時買2送2

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

消費熱門新聞

7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成

超商周一咖啡優惠來了！全家10元多1杯

麥當勞APP本周祭8大優惠券

限今天！全家咖啡「買6送6」、自帶杯省8元

7-11寄杯「買2送2、買10送10」

德克士脆皮炸雞今日限定+10元多1件

肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市

99購物節攻略懶人包　電商優惠亮點一次看

三商炸雞買1送1限時2周開跑

拿坡里炸雞、披薩現省2050元

超商中秋禮盒「集結吉伊卡哇、Kitty」　7-11取貨再送購物金

寵物客製婚戒正夯！

foodpanda粉紅祭本周末登場

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

更多熱門

相關新聞

台中新開幕高級法式鐵板燒餐廳

台中新開幕高級法式鐵板燒餐廳

台中文心大業商圈高端餐廳再增一家，「Le Jardin 夏登法式鐵板燒」9月10日正式開幕，主廚以茴香、百里香、迷迭香等香草化為味覺脈絡，搭配6款經典法式母醬佐餐，提供以南非活鮑、A5和牛等高級食材料理而成的11道菜色，每人1450元+10%。

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

foodpanda粉紅祭本周末登場

foodpanda粉紅祭本周末登場

麥當勞APP本周祭8大優惠券

麥當勞APP本周祭8大優惠券

關鍵字：

美食情報美食雲三商炸雞買1送1摩斯漢堡

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面