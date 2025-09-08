　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

麥當勞APP最新「8大優惠券」　飲料買1送1、麥脆雞免費送

▲▼麥當勞麥脆雞腿。（圖／業者提供）

▲麥當勞本周優惠券出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP本周限定最新優惠出爐，不僅有無糖紅茶、綠茶買1送1，還有麥脆雞腿免費送，以及4大品項現折最高10元等好康，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至9月9日）
1. 買韓味雙牛魷魚堡送麥脆雞腿1塊（原味／辣味）

●門市限定（使用期限：即日起至9月10日）
1. 單點中杯無糖紅茶買1送1
2. 單點中杯無糖綠茶買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至9月14日）
1. 單點蘋果派現折10元 
2. 單點金選美式咖啡（冰／熱）現折10元
3. 單點OREO冰炫風現折10元
4. 單點火腿蛋堡現折5元

●門市限定（使用期限：9月12日至9月14日）
1. 買超值全餐送蘋果派

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱99呱狂節只到明天。

另外，頂呱呱「99呱狂節」只到明天，祭出「9塊雞重量桶」特價399元，現省166元，內含原味雞腿4塊和原味炸雞5塊，每塊原味炸雞加4元還可升級辣味炸雞。

「99爽爽配」則推4大人氣炸物包括呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊（6入），任選2款只要99元，最高打64折，提醒品項不得重複挑選，數量有限、售完為止，桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市則不適用此優惠。

丹丹漢堡9/12漲價

丹丹漢堡9/12漲價

擋不住物價上漲，有「速食南霸天」稱號的丹丹漢堡今日宣布9月12日起調整售價，定食餐平均上漲2.4%，而早安餐有4套調升3元，飲料調升3元，但6號餐降4元，同時也推出多款新組合餐。另外，10月1日起，員工時薪調高至200元起。

德克士脆皮炸雞今日限定+10元多1件

德克士脆皮炸雞今日限定+10元多1件

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

可不可最新文旦柚果茶系列新上市

可不可最新文旦柚果茶系列新上市

藏壽司聯名吉伊卡哇「9/12登場」

藏壽司聯名吉伊卡哇「9/12登場」

