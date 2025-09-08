　
民生消費

foodpanda「粉紅祭」周末登場　美食名店、超強卡司曝光

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda本周末舉辦「叫foodpanda送～粉紅祭」活動。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶13周年，外送平台「foodpanda」舉辦最強「叫foodpanda送～粉紅祭」盛典活動，不僅集結各大美食名店、超強演唱卡司，pandapro會員現場更享有外帶自取69折優惠、專屬加菜福利、免費限量千元pro吉袋等超值好禮，9月13日、9月14日限定登場，且開放所有民眾免費入場。

▲▼外送平台「foodpanda」舉辦最強「叫 foodpanda 送～粉紅祭」盛典活動。（圖／foodpanda提供）

▲粉紅祭盛典活動集結各大美食名店。

foodpanda「叫foodpanda送～粉紅祭」將於9月13日、9月14日於華山登場，集結林聰明沙鍋魚頭X聰明鍋、浪漫屋by詹記、臺虎精釀、Burger hood by 起家厝早午餐、Pang Taco 胖塔可、Jim's Pizza、週末炸雞俱樂部、SOMA特調飲品、可甜可鹹豆花專賣店各大美食名店邊逛邊吃。

pandapro會員還可享專屬優惠，包括現場外帶自取69折，選擇「全支付」並連結帳戶付款再享3%回饋無上限 ，加碼解鎖各店專屬「加菜福利」。

▲▼外送平台「foodpanda」舉辦最強「叫 foodpanda 送～粉紅祭」盛典活動。（圖／foodpanda提供）

▲pandapro會員加碼可享專屬優惠。

▲▼外送平台「foodpanda」舉辦最強「叫 foodpanda 送～粉紅祭」盛典活動。（圖／foodpanda提供）

▲演唱卡司陣容堅強。

pandapro會員加碼再領取總價值超過2600元的限量pro吉袋，每袋內含13周年限定涼感毛巾、巨會扇、胖胖達周邊及隨機附贈多款實用好禮，除外加碼推限量年費方案5折續約優惠，現場使用優惠碼「HBD13」完成訂閱或續約可獲得人氣「胖胖達」玩偶1隻，數量有限、兌完為止。

演唱卡司部分首日則找來創作歌手派偉俊、甜約翰 Sweet John、小男孩樂團、美秀集團輪番上陣率先上陣，次日則由好樂團GoodBand、The Chairs椅子樂團、芒果醬Mango Jump、理想混蛋接棒，打造最嗨粉紅音樂祭。

foodpanda13周年慶「叫foodpanda送～粉紅祭」活動資訊
地點：華山文創園區（地址：台北市中正區八德路一段1號）
時間：9月13日14:00-21:00、9月14日14:00-20:00

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats9月網羅一系列優惠。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats本月則推出最新優惠，網羅多家店精選品項買1送1，包括CoCo、清心福全、達美樂、麥當勞等通通有，會員還可享一系列好康，像是拿坡里炸雞買1送1、漢堡王安格斯雙人滿足餐下殺5折等，優惠數量有限、送完為止。

●全用戶優惠
1. 即日起至9月9日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括CoCo都可、清心福全、五花馬水餃館、六星炸雞、老王炸烤等，優惠數量有限、送完為止。

2. 即日起至9月9日免優惠碼可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，精選店家包括Popeyes、吐司利亞、軟蛋醬、亞丁尼、雅米韓式經典料理、明洞海苔飯捲、泰椰等，優惠數量有限、送完為止。

3. 即日起至9月9日免優惠碼可享「必勝客炙燒明太子嫩雞個人比薩獨享餐199元」，全口味比薩獨享餐加49元送排球少年透卡，優惠數量有限、送完為止。

4. 即日起至9月9日免優惠碼可享「達美樂韓風炸雞火山披薩買1送1」，優惠數量有限，送完為止。

5. 即日起至9月9日免優惠碼可享「麥當勞可口可樂家族飲品全系列買1送1」，優惠數量有限，送完為止。

6. 即日起至9月23日免優惠碼可享「漢堡王花生安格斯牛肉堡套餐、大玉米濃湯、飲料買1送1」、「雙層火烤牛堡滿足餐6折」、「火烤雞腿培根堡輕巧餐5折」，優惠數量有限、送完為止。

7. 即日起至10月15日免優惠碼可享「烤肉開趴包專區品項消費滿649元現折100元」優惠，加碼限搶爆殺品10元起，限使用於全聯、大全聯、家樂福等指定商家，優惠數量有限，送完為止，優惠金額依各商家顯示為準。

●Uber One方案會員獨享優惠
1. 即日起至9月9日可享「指定店家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈」等優惠，加碼輸入優惠碼「開學吃飽飽」下單滿350元再打85折，單筆最高現折70元，精選商家包括CoCo都可、清心福全、五花馬水餃館、六星炸雞、老王炸烤等，優惠數量有限、送完為止。

2. 即日起至9月9日免優惠碼可享「拿坡里5塊義式炸雞買1送1」，優惠數量有限，送完為止。

3. 即日起至9月9日免優惠碼可享「SUBWAY泰式檸檬雞潛艇堡套餐打85折」優惠，優惠數量有限，送完為止。

4. 即日起至9月9日免優惠碼可享「必勝客夏威夷個人比薩、和風章魚燒個人比薩享買1送1」優惠，優惠數量有限，送完為止。

5. 即日起至9月23日免優惠碼可享「漢堡王安格斯雙人滿足餐打5折」優惠，優惠數量有限，送完為止。

6. 即日起至9月15日凡輸入優惠碼「會員九月吃」，可享「美食外送下單滿399元現折50元」優惠，每人限用2次，優惠數量有限，兌完為止。

7. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「九月享外帶」，可享「外帶自取下單滿179元打7折」優惠，最高現折60元，每人限用5次，優惠數量有限，兌完為止，提醒須綁定信用卡付款。

8. 即日起至9月30日凡輸入優惠碼「會員九月點」，可享「美食外送下單滿649元現折100元」優惠，每人限用2次優惠數量有限，兌完為止。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

