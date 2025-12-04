明再探12℃　下波變天時間曝

▲今晨紅外線衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周五清晨中部以北平地的最低氣溫仍可降至12度左右；下周一東北季風增強，水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨各縣市平地的最低氣溫依序為雲林（古坑鄉）12.6度、新北（石碇區）13.3度、台北（文山區）亦降至14.9度，各地區平地的最低氣溫約在13至15度。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，降水回波大多在東側海上，東半部有局部零星降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周五水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

▼下周一水氣增多。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



吳德榮提醒，今天、周五北台偏冷，其他地區白天舒適，早晚因輻射冷卻加成亦偏冷；周五清晨中部以北平地最低氣溫仍可降至12度左右，應注意保暖。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周六、周日東北季風減弱，水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率；周六清晨仍有輻射低溫，白天起氣溫逐日回升。

吳德榮表示，下周一東北季風增強，水氣增多，氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率；下周二東北季風減弱，水氣漸減，氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小，機率降低；下周三迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

吳德榮指出，最新美國系集模式（GEFS）模擬顯示，周末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循天琴颱風的路徑，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台無威脅。