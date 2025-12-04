　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明再探12℃　下波變天時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨紅外線衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周五清晨中部以北平地的最低氣溫仍可降至12度左右；下周一東北季風增強，水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨各縣市平地的最低氣溫依序為雲林（古坑鄉）12.6度、新北（石碇區）13.3度、台北（文山區）亦降至14.9度，各地區平地的最低氣溫約在13至15度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，降水回波大多在東側海上，東半部有局部零星降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周五水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

▼下周一水氣增多。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

吳德榮提醒，今天、周五北台偏冷，其他地區白天舒適，早晚因輻射冷卻加成亦偏冷；周五清晨中部以北平地最低氣溫仍可降至12度左右，應注意保暖。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周六、周日東北季風減弱，水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率；周六清晨仍有輻射低溫，白天起氣溫逐日回升。

吳德榮表示，下周一東北季風增強，水氣增多，氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率；下周二東北季風減弱，水氣漸減，氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小，機率降低；下周三迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

吳德榮指出，最新美國系集模式（GEFS）模擬顯示，周末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循天琴颱風的路徑，通過菲律賓中部進入南海，一路西進，對台無威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
降息預期升溫！美股收紅408點　台積電ADR漲1.15％
快訊／國一南下凌晨嚴重車禍！車輛殘骸噴滿地「傷亡不明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輝達被罵爆！　GeForce NOW台灣訂閱新方案竟比美國貴6.5倍

明再探12℃　下波變天時間曝

快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大

高中生吃火鍋「惡搞玩炒麵」燒壞鍋子落跑　老師帶人上門道歉賠償

快訊／23:40台南楠西規模3.6「極淺層地震」　最大震度2級

走路運動方式不同「效益差5倍」！醫師揭黃金時長：關鍵在連續性

健保不是單純保險！　連賢明支持漲價：救社會底層

台大爆肺結核傳染？衛生局「匡列多名學生」照X光、抽血檢查

導入AI看不見成效？　五大法則破解企業困局

逛京都清水寺驚見8字「台味標語」！全場看完笑噴：寫給台人看的

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

輝達被罵爆！　GeForce NOW台灣訂閱新方案竟比美國貴6.5倍

明再探12℃　下波變天時間曝

快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大

高中生吃火鍋「惡搞玩炒麵」燒壞鍋子落跑　老師帶人上門道歉賠償

快訊／23:40台南楠西規模3.6「極淺層地震」　最大震度2級

走路運動方式不同「效益差5倍」！醫師揭黃金時長：關鍵在連續性

健保不是單純保險！　連賢明支持漲價：救社會底層

台大爆肺結核傳染？衛生局「匡列多名學生」照X光、抽血檢查

導入AI看不見成效？　五大法則破解企業困局

逛京都清水寺驚見8字「台味標語」！全場看完笑噴：寫給台人看的

輝達被罵爆！　GeForce NOW台灣訂閱新方案竟比美國貴6.5倍

台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕！身分曝光

短裙女疑躲正宮　「高樓爬牆躲隔壁」全錄影

首談2028大選　盧秀燕：第4次政黨輪替非壞事

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

蘋果設計部門大將出走　跳槽Meta任首席設計長

網紅遭綁架搶走533萬泰達幣　影片曝全程「台灣治安沒想像中好」

台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的島嶼

降息預期升溫！美股收紅408點　台積電ADR漲1.15％

王嘉爾曝理想型「是人就好」　沒標準：有感覺是最難的

生活熱門新聞

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

台大爆肺結核傳染　衛生局匡列多名學生

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

逛清水寺驚見8字台味標語！台人全笑翻

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

「1款上衣」冷還是照穿　萬人認證：能穿整年

高中生惡搞燒壞鍋子　老師帶人上門道歉

走路方式不同效益差5倍！醫揭黃金時長

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

一起出國！男友獨自「升級商務艙」她心寒

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

快訊／23:40台南市規模3.6極淺層地震

更多熱門

相關新聞

快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大

快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大

「洛鞍」颱風最快明生成　模擬路徑曝

「洛鞍」颱風最快明生成　模擬路徑曝

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

一路向西！　新颱風最快生成時間曝

一路向西！　新颱風最快生成時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

台大爆肺結核傳染　衛生局匡列多名學生

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！

快訊／海岬型船今晚出現驚人漲幅　單日上漲6245美元、漲幅16.5%

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

殺妻時間序曝光！她婉拒好友陪獨返家遭家暴夫刺死

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面