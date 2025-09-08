　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

▲台東縣府跨域合作獲衛福部肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府跨域合作獲衛福部肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府長期推動「以家庭為核心」的社會安全網服務，整合社政、衛政、勞政、民政、警政及民間資源，針對弱勢與高風險家庭進行精準介入。今年縣府以「跨網絡合作守護家庭」計畫，獲衛生福利部肯定，入圍社會安全網社會福利組指標案例，展現縣府在守護弱勢家庭上的努力與成果。

台東幅員遼闊、人口分散，社會安全網必須縱橫串連、跨域合作。縣府強調，唯有整合不同專業與在地能量，才能讓需要協助的家庭獲得即時支持。此次獲肯定，不僅肯定縣府的推動成效，也顯示社會安全網已逐漸成為支撐家庭的重要力量。

一個獲選案例，為多重身心障礙家庭。個案成員長期酗酒、行動不便，父親重度失能，生活仰賴他人，居住環境破敗，家庭關係緊張。初期介入時，個案抗拒就醫與協助，社工一度難以展開服務。其後縣府結合社政、警政、醫療、長照及民間單位力量，逐步提供支持，包括低收與急難救助金申請、健保欠費分期、醫療檢查與復健、居家照護與生活支援；同時改善居住空間，並由警政柔性介入維護安全，民間團體則提供物資與陪伴，鄉公所協助修繕工程。經過跨網絡持續合作，案家逐漸恢復生活秩序與信任。

社會處長陳淑蘭表示，跨網絡會議是突破關鍵。透過「一主責、多協力」的模式，各單位共同評估、協調分工並追蹤進度，避免服務重疊或斷層。此次案例中，社工與醫療、長照、警政、鄉公所及民間單位密切配合，讓案主從拒絕政府協助到願意接受支持，甚至主動整理生活空間，家庭逐步邁向復原。

台東縣政府指出，未來將深化跨網絡合作，持續推動更多在地資源串聯，並將成功模式推廣至其他鄉鎮，使社會安全網更為綿密。縣府期盼藉此打造有溫度的支持體系，讓家庭安心、社區放心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎
柯文哲交保首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油
LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽
王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協
快訊／中華隊10:2大勝澳洲　提前晉級
點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」
交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170
柯文哲退房交保！「2大袋」私人物品曝
快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

池上警所長帶漫畫簡報進校園　宣導交安、反毒、防詐與反霸凌

蘭嶼警善用觀光熱點　加強反詐與交通安全宣導

藍海生活節「水火共舞」9/26登場　水舞、音樂、市集一站享受

開學超實用！中華醫大新鮮人CPR+AED入學禮　李碧娥勉「快樂有效學習」

台東原生應用植物園10月起全面禁菸　違者最高罰1萬元

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

池上警所長帶漫畫簡報進校園　宣導交安、反毒、防詐與反霸凌

蘭嶼警善用觀光熱點　加強反詐與交通安全宣導

藍海生活節「水火共舞」9/26登場　水舞、音樂、市集一站享受

開學超實用！中華醫大新鮮人CPR+AED入學禮　李碧娥勉「快樂有效學習」

台東原生應用植物園10月起全面禁菸　違者最高罰1萬元

12星座9/8〜9/14週運！雙子座工作備受矚目、獅子座迎來濃烈愛情能量

以色列爆槍響！嫌搭上公車「朝乘客開槍」至少4死15傷

高雄總圖疑淪謎片場！「偷拍+廁所激戰」會員限定　館方發聲

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎

台塑四寶8月營收全數下滑　台塑月減10.2％衰退幅度最大

吳宗憲僅剩1節目！轉戰經營副業嘆「演藝圈難混」　揭當年踏上星途原因

森林帳篷搬進房！飯店「城市野遊趣」連假適用　加贈捷運票2張

香水廣告好勸敗！迪奧曠野之心10周年再邀強尼戴普展魅力

《寶可夢》電子精靈球推出！觸摸照顧皮卡丘萌翻、共157隻夥伴

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

地方熱門新聞

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

9寶爸腦死留妻小10人　縣府出手了

85歲粉圓冰嬤養2中風兒　拒捐款：給更苦的人

高雄中元前驚見誦經車　法師站一排繞街

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

更多熱門

相關新聞

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

暑假剛結束，台東縣政府預計於9月13至14日舉辦《嗨！出發吧 來台東》演唱會，今年除了邀請知名歌手與團體登台，更將加碼推出「光橋」煙火秀，活動吸引力十足，預料將帶來大量人潮與車潮。警方提醒，雖然統計數據顯示近期交通事故件數下降，但交通安全仍不能掉以輕心。

池上警所長帶漫畫簡報進校園　宣導反毒、防詐

池上警所長帶漫畫簡報進校園　宣導反毒、防詐

蘭嶼警善用觀光熱點　加強反詐與交通安全宣導

蘭嶼警善用觀光熱點　加強反詐與交通安全宣導

藍海生活節「水火共舞」9/26登場

藍海生活節「水火共舞」9/26登場

台東原生應用植物園10月起全面禁菸

台東原生應用植物園10月起全面禁菸

關鍵字：

守護衛福部台東

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

雪碧驚爆遭性侵

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面