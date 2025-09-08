攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

▲台東縣府跨域合作獲衛福部肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府長期推動「以家庭為核心」的社會安全網服務，整合社政、衛政、勞政、民政、警政及民間資源，針對弱勢與高風險家庭進行精準介入。今年縣府以「跨網絡合作守護家庭」計畫，獲衛生福利部肯定，入圍社會安全網社會福利組指標案例，展現縣府在守護弱勢家庭上的努力與成果。

台東幅員遼闊、人口分散，社會安全網必須縱橫串連、跨域合作。縣府強調，唯有整合不同專業與在地能量，才能讓需要協助的家庭獲得即時支持。此次獲肯定，不僅肯定縣府的推動成效，也顯示社會安全網已逐漸成為支撐家庭的重要力量。

一個獲選案例，為多重身心障礙家庭。個案成員長期酗酒、行動不便，父親重度失能，生活仰賴他人，居住環境破敗，家庭關係緊張。初期介入時，個案抗拒就醫與協助，社工一度難以展開服務。其後縣府結合社政、警政、醫療、長照及民間單位力量，逐步提供支持，包括低收與急難救助金申請、健保欠費分期、醫療檢查與復健、居家照護與生活支援；同時改善居住空間，並由警政柔性介入維護安全，民間團體則提供物資與陪伴，鄉公所協助修繕工程。經過跨網絡持續合作，案家逐漸恢復生活秩序與信任。

社會處長陳淑蘭表示，跨網絡會議是突破關鍵。透過「一主責、多協力」的模式，各單位共同評估、協調分工並追蹤進度，避免服務重疊或斷層。此次案例中，社工與醫療、長照、警政、鄉公所及民間單位密切配合，讓案主從拒絕政府協助到願意接受支持，甚至主動整理生活空間，家庭逐步邁向復原。

台東縣政府指出，未來將深化跨網絡合作，持續推動更多在地資源串聯，並將成功模式推廣至其他鄉鎮，使社會安全網更為綿密。縣府期盼藉此打造有溫度的支持體系，讓家庭安心、社區放心。