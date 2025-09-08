　
社會 社會焦點 保障人權

獨／花蓮港警1天2警遭法辦！性侵+酒駕連環爆　總隊火速懲處回應

▲花蓮港務警察總隊。（圖／翻攝Google地圖）

▲花蓮鳳林分局1日接獲通報，偵辦一起花蓮港務警察總隊警員涉嫌性侵事件。（圖／翻攝自google地圖

記者張君豪／花蓮報導

花蓮港務警察總隊近日風紀案連環爆，1日凌晨花蓮縣吉安分局在吉安鄉南埔八街攔查一輛騎行搖晃的機車騎士，結果經林姓騎士（55歲）酒測值為0.53mg/L，警方當場依觸犯公共危險罪嫌將他逮捕，直到帶回警所偵訊後才發現林男是花蓮港警總隊的警員，吉安分局這才發現抓到自己人，同日上午，花蓮港警總隊另名薛姓警員則被控性侵。

花蓮縣鳳林分局又接獲一名女性長照員報案，指稱自己租屋處遭男友違反其意願性侵，警方調查發現涉嫌人薛男當天凌晨5時開車到該處探望女友，上午陪同女友到某民宅進行長照看護工作，但返家後女子堅稱很累想休息，女方指控薛姓男友違背其意願遭對方性侵得逞，完事後薛姓警員就駕車離開女友住處上班。

但被害女子當天就到轄區鳳林分局報案提告薛姓男友涉嫌違反其意願性侵得逞，薛姓警員遭警方約談，他表示可能因兩人當天曾發生爭吵，女友才會盛怒下憤而提告，但女方指證歷歷，鳳林警方偵訊後依涉嫌性侵害罪嫌將薛姓警員移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮港警總隊1天內爆發警員酒駕、性侵的違法案件，對此花蓮港警總隊表示，相關案件港警總隊全力配合司法調查，絕無包庇護短，涉嫌酒駕、性侵的兩名警員也正接受內部調查，酒駕一案將依警察人員駕車安全考核實施要點及警察人員獎懲標準等規定，予以林員記一大過懲處，同時追究考監責任，並將林員列為教育輔導對象及調整服務地區。

至於被控性侵一案，已由花蓮縣警察局依妨害性自主罪嫌調查中，於調查結束後函送花蓮地方檢察署偵辦。本總隊已將林員列為教育輔導對象及調整服務地區，後續將俟偵審結果追究責任。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

