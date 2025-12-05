遭刀手砍傷！夜店大亨夏天倫質疑　犯案SOP「跟館長案槍手相同」

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北市夜店大亨夏天倫，日前在松山區停車場遭2名男子持刀棍、辣椒水襲擊，導致左臂刀傷濺血；夏天倫今（5）日到北檢作證，質疑整個事情最驚訝的，是27歲林姓男子犯案前後SOP（標準作業程序），跟襲擊館長（網紅館長陳之漢）的槍手一模一樣。

▲夏天倫質疑，林姓男子犯案後的SOP，跟館長案的槍手一樣。（圖／記者劉昌松攝）

松山分局警方11月30日晚間6時許接獲通報，指稱民生東路三段一處停車場傳出砍人案，進一步調查後發現遭砍傷的受害者正是「夜店大亨」夏天倫；當時夏與女伴經過停車場時，隨即遭到多人伏擊，對方先以辣椒水噴灑控制夏天倫行動，隨後抽刀揮砍，導致夏左手臂被劃出約15公分的傷口，當場濺血。事後夏天倫與女伴雙雙送往馬偕醫院治療。

而涉案的27歲林姓男子(有詐欺、傷害前科)，在案發後約1小時即主動前往民有派出所投案，並第一時間打電話請律師到場陪訊。林嫌供稱，自己曾在夏天倫經營夜店上班，但卻無故遭資遣，心生忿恨下才會找朋友想給他「一個教訓」。但由於林嫌對於刀械來源、共犯友人身分交代不清，因此遭懷疑幕後有主謀策畫，林嫌可能只是「扛罪」的小弟，後續依涉犯殺人未遂罪嫌將其移送，並由台北地院裁定羈押禁見。

夏天倫今到北檢作證，表示整個事情最驚訝的，就是林嫌犯案前後的SOP，跟館長槍手一模一樣，更奇怪的是，館長槍手用的律師樓，跟前妻黃廉盈用的律師樓也是一模一樣，「這個讓我不安」，相信現在警方檢方還有律師，大家那麼努力，就是要證明給社會大眾邪不勝正。