鐵道小鎮X紫色仙草花海　秋冬夢幻療癒小旅行就在桃園楊梅

▲JOJO在「富岡鐵道藝術生活節」與「桃園仙草嘉年華」一路拍照、參觀，來趟療癒的楊梅秋冬小旅行。（圖／JOJO提供）

生活中心／綜合報導

今年秋冬的桃園楊梅，彷彿被施了魔法般美得驚人！從富岡車站一路到楊梅休閒農業區，沿途串聯了「富岡鐵道藝術生活節」與「桃園仙草嘉年華」兩大活動，一邊是火車與老街交織出的懷舊風景，一邊是酷洛米陪你漫步的紫色仙草花海，來一趟楊梅，就能走進一場跨越鐵道與花海的夢幻旅程。甜美電玩實況主JOJO親自走訪後，更直呼這是一條「好吃、好拍、好逛」的治癒路線。如果你正在尋找能讓身心療癒的地方，跟上JOJO的腳步，這趟小旅行會讓你一走就愛上。





富岡鐵道藝術生活節：體驗鐵道小鎮的浪漫

走出富岡火車站，旅程的療癒氛圍立即展開。今年最新的兩大公共藝術作品就在車站周邊迎接旅人，《樹頭下光陰・共下坐欸》以榕樹的氣根線條為靈感，利用彎曲的鋼板延伸出能休憩、能觀賞、也能拍照的街道家具，當你靠在榕樹下，耳邊傳來火車的聲音、微風從樹葉間吹過，富岡最質樸的迎賓儀式便悄悄展開；另一件作品《富岡之窗》則把富岡小鎮的景色濃縮成一扇扇「車窗視角」，只要走進窗框，便能把這座鐵道小鎮的懷舊韻味一同帶走。

▲走進《富岡之窗》的框景裡，JOJO把富岡老街與列車記憶一次收進照片。（圖／JOJO提供）

今年鐵道亮點更是讓許多火車迷狂讚錯過可惜。開幕首週藍皮解憂號緩緩駛入富岡時，不少民眾重新感受到久違的鐵道悸動；經典的SA32820「總統花車」開放登車展示，讓人能近距離看見1960至1990年代臺灣鐵道的風華；11月29日亮相的「藍寶寶」DR系列柴油客車，也吸引大批鐵道迷前來，經典車身與復古色調成為今年最受討論的鐵道風景之一。

▲「藍寶寶」DR系列柴油客車經典車身與復古色調，成為今年最受討論的鐵道風景之一。（圖／桃園市政府提供）

來不及目睹經典列車也沒關係，在富岡老人文康中心有徐志綱老師打造的鐵道場景模型，精緻得令人目不轉睛，搭配現場的 N 規列車運轉區，大小朋友都能體驗操控火車的樂趣。想更認識桃園觀光大使i-dle 舒華的家鄉富岡，還可以加入「富富‧小山岡」的走讀導覽，一邊走在古色古香的街道上，一邊聽著導覽人員娓娓道來百年鐵道故事與客家文化，在12月7日前，集滿活動限定的3款NFT，還可兌換限量「舒華X富岡鐵道藝術生活節明信片」，和舒華一起探索富岡。

▲在鐵道模型前，JOJO看得目不轉睛，縮小版的列車世界也讓她瞬間回到童年時光。（圖／JOJO提供）

週末的富岡熱鬧得像一座大型戶外舞台，街頭藝人、在地客家團隊、馬戲演出與親子互動活動輪番登場；車站前的「富約鐵道市集」，在地美食、文創手作與鐵道周邊商品沿街而立，香味、人聲與音樂交織，形成最具富岡色彩的生活景象。

▲FOCASA馬戲團結合馬戲與街頭表演，於富岡老街上演奇幻作品《潘朵拉的盒子。（圖／桃園市政府提供）

仙草嘉年華：紫色花海與酷洛米夢幻場景交織的初冬仙境

平假日從富岡搭上綠線接駁車，短短幾分鐘便能抵達今年另一個紫色亮點——「桃園仙草嘉年華」。每年11月底至12月初正值仙草花海盛放，大片花田在微風中輕輕搖曳，把楊梅休閒農業區染成柔和浪漫的紫色。今年與三麗鷗人氣明星酷洛米聯動，打造一系列夢幻場景。主題裝置藝術「酷洛米夢境農光列車」吸引旅人目光，讓人忍不住停下拍照，而沿途的「酷洛米魔法月台」、「仙境時光號」等裝置，將仙草花海襯托得既童趣又浪漫。園區中還設置「慢讀花園」、「夢幻花影」、「酷洛米花禮」等拍照點，每個角落都能拍出不同氛圍的照片，是攝影愛好者與酷洛米粉絲一定要來踩點打卡的旅遊聖地。

▲今年桃園仙草嘉年華與三麗鷗人氣明星酷洛米聯動，打造一系列適合打卡拍照的夢幻場景。（圖／桃園市政府提供）

周邊還有花間市集匯集手作小物、輕食與特色商品，讓人邊逛邊補充能量，活動期間，完成消費集章活動，還可以獲得酷洛米環保袋，此外，親子族群最喜歡的嘟嘟小火車也是全場焦點，僅限12歲以下兒童的限定體驗，在自然風光中，無論大小朋友都能在紫色花海中找到自己的樂趣。

▲快來楊梅休閒農業區參加有台版普羅旺斯之稱的桃園仙草嘉年華。（圖／桃園市政府提供）

「一日雙節」最夢幻、最好拍的秋冬小旅行

即日起至12月7日，把握今年的「富岡鐵道藝術生活節」與「桃園仙草嘉年華」最後活動時間，不管是鐵道迷、攝影控、親子家庭，或是只想找個地方放鬆散步的人，都能在這裡找到屬於自己的那份療癒。火車、藝術、花海、自然風景全部串在同一條路線上，讓遊客能在一天之內收集楊梅富岡最迷人的風景。

更多活動資訊：

「富岡鐵道藝術生活節」FB粉專https://reurl.cc/GGxaqy

「楊梅休閒農業區」FB粉專https://reurl.cc/mko28W

【桃園市政府廣告】