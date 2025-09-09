柯文哲交保後今首度出庭　北院將傳喚「友性證人」作證

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案、政治獻金侵占案，遭羈押將近1年，昨日（8日）以7000萬元交保獲釋。北院今日（9日）上午將開庭審理京華城案，預計傳喚證人、時任都委會委員徐國城作證，這也是柯文哲交保之後首度出庭。

▲柯文哲在妻子陳佩琪的陪伴下走出北院。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲8日交保獲釋後，發表一段大約7分鐘的談話，他痛批台灣民主化30年，竟仍有冤獄事件，並質疑檢察官偵辦1年「什麼都沒查到」，指責檢方損害社會對司法的信任。北檢對此發布聲明，強調柯文哲的言論嚴重誤導事實，混淆視聽，後續將對柯提出抗告。

針對京華城案，北院合議庭將在今日上午9點30分，傳喚時任都委會委員徐國城作證，徐是京華城案除了等候相互詰問的同案被告之外，最後1位證人。另外，合議庭預計在本周四（11日）傳訊政治獻金案證人，包含民眾黨秘書長周榆修、木可公關公司員工李婉萱。

柯文哲的委任律師鄭深元先前表示，檢方曾傳喚17名「友性證人」，其中16人的證詞都對柯文哲有利，並以徐國城等人過去的證述對柯有利一事，作為停押的論述之一，力拚交保。而北院今日開庭審理，這也是柯文哲交保之後首次出庭，到時應當會針對京華城容積率的決策過程進行釐清。