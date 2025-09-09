女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

▲六旬女檢出肺部滿天星毛玻璃肺結節。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

記者曾羿翔／綜合報導



一名六十歲婦人日前前往醫院檢查，胸腔電腦斷層意外發現肺部布滿數十顆「毛玻璃狀」結節，醫師形容如「滿天星」般密布。經詳細問診後，發現該婦人長年從事製鞋業，長期暴露在含甲苯等有機溶劑環境中，且每逢上班就會出現咳嗽、胸悶等不適症狀。

負責診治的胸腔內科醫師蘇一峰表示，這類與職業暴露相關的肺部異常並不少見，但往往容易被忽略。他指出，這名婦人的情況疑似因長期吸入化學溶劑所致，並非傳統的感染或腫瘤病變，因此建議她立即更換工作以降低健康風險。

蘇醫師也提到，像這樣深入追查病因的「偵探式問診」在健保制度下並無額外給付，但他仍認為為病人找出真正病因是醫師的重要責任。



甲苯（Toluene）是一種常見於工業製程中的有機溶劑，廣泛用於油漆、膠水、印刷、橡膠製品及汽油添加劑中。吸入甲苯後，可能造成中樞神經系統抑制，如頭痛、暈眩、醉酒感、失眠與記憶力下降等症狀，長期暴露甚至可能導致永久性腦部傷害、聽力與色覺障礙，以及周邊神經功能異常。



此外，動物實驗顯示，反覆高濃度吸入甲苯可能引起肝臟、腎臟與肺部的傷害，包括呼吸道發炎與組織退化。甲苯也可能引發化學性肺炎，當溶劑直接接觸肺泡與毛細血管時，可能破壞肺組織引起水腫與呼吸急促。



在工作環境中，如要預防甲苯中毒，除了改善通風系統以外，不可只戴簡易口罩，且應配戴耐有機溶劑的手套（如丁腈手套）、防護眼鏡與防護衣。此外，應定期量測工作場所中甲苯濃度，確認是否超過法規容許值。