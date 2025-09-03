國慶主視覺出爐！他見「三黨支持者都在罵」：今年最好笑

▲國慶主視覺。（圖／慶籌會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

國慶籌備委員會2日公布114年國慶大會主視覺，以雙十圖樣為基礎搭配取自青天、白日、滿地紅的「紅藍白」色系的設計，象徵中華民國的榮耀與堅定，設計掀起議論。作家謝知橋就在粉專表示，今年國慶主視覺出來之後，他覺得最好笑的是，民進黨支持者覺得太醜、罵聲一片；藍白支持者以為是民進黨選的，也罵聲一片。

今年國慶主視覺評價兩極，有網友認為，「比去年好，有進步」、「有點灰灰的莫蘭迪色很優雅」，但也有網友認為是戰損風，民進黨立委許智傑就說，「我一開始看到以為是網友kuso」，沒想到真的是今年國慶主視覺，覺得今年比較沒有喜氣，國慶應該要繽紛絢麗一點，多一點生日的歡喜感，「我認為韓國瑜院長的美學要再加加油！」

胸腔科名醫蘇一峰則在粉專開批，「老實講，這個圖很難看，且散發出一種陰暗前途黯淡的感覺」，認為紅紅兩條下面像血跡滴下來，又像萊爾校長開公車的煞車痕，「好像國家在滴血，又好像交通不平安…」還說中間的曲線，「好似國家公車找不到方向繞遠路，中間還被撞了兩次流血（兩次大罷免！？）」。

蘇一峰又說，圖案顏色的空間沒填滿，給人不穩定，「#國家慢性被掏空的感覺」，最後又批「顏色選擇暗色系，#讓中華民國感覺前途黯淡毫無活力，感覺前途黯淡…」

不過，謝知橋就笑呼，「今年國慶主視覺，我覺得最好笑的是，民進黨支持者覺得主視覺太醜，罵聲一片，藍白支持者以為是民進黨做的，也罵聲一片。」貼文引發討論，「我自己是覺得好看的，雖然美醜這東西本來就很主觀」、「我覺得沒有很難看」、「可憐啊！它們先罵再說，到時候再來怪東怪西」、「常識→中華民國國慶籌備會主任委員是立法院長」、「好像喵咪或是狗狗玩水彩，或是其他有液態狀的東西拖出來的痕跡。」

慶籌會秘書長吳堂安說明，今年國慶主視覺設計主要依主任委員韓國瑜先生所訂主題延伸創作，由一群充滿熱情與創意的年輕設計師共同完成，融合創新元素與傳統雙十意象，展現新一世代的想像力與設計語彙，同時延續過往國慶日家家戶戶懸掛國旗、喜迎國家生日的傳統情。