20歲女低頭族「脖子超硬」老化至60歲　醫PO超可怕X光示警

▲低頭族示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

現代年輕人長時間低頭滑手機、追劇或打遊戲，身體健康正面臨前所未有的挑戰。員榮醫院神經內科葉宗勲醫師分享，一位年僅20歲的女孩因脖子僵硬、持續頭痛前來看診，檢查後發現她的頸椎竟已出現嚴重退化，與60歲長者相似。這樣的狀況在低頭族中越來越常見，反映出現代生活型態帶來的健康隱憂。

從X光片可以明顯看出，正常頸椎應該呈現自然的「C字形」前弧度，這是人體用來支撐頭部重量與吸收日常活動衝擊的結構。然而，這位年輕患者的頸椎曲線已消失，變成一條僵硬的直線，這種現象又被稱作「手機頸」或「軍人頸」，代表頸椎已提前老化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉宗勲醫師指出，低頭時頸椎所承受的壓力會大幅增加，像是低頭15度時負擔約12公斤，低頭30度則達18公斤，若低到60度（常見滑手機姿勢），頸椎壓力更暴增至27公斤，相當於脖子上掛著一顆保齡球。長期下來，頸椎結構容易變形，甚至提早出現退化問題。

▲葉宗勲醫師表示，20歲女病患的頸椎排列不正常，且椎間盤高度明顯降低，甚至出現輕微骨刺增生。（圖／翻攝員榮醫院腦醫葉宗勲醫師）



頸椎異常不僅引發肩頸痠痛，更可能造成全身連鎖反應。葉宗勲醫師表示，頸椎變直會影響腦部血液循環，導致頑固性頭痛或頭暈；神經孔道變窄還可能造成手臂、手指麻木刺痛；更嚴重者甚至加速椎間盤突出與骨刺增生，讓年輕人提前面臨老化的骨骼問題。

針對低頭族自救，葉宗勲醫師建議三個簡單方法：首先，使用「視線平行法」，將手機或螢幕舉高，讓視線與螢幕平行，避免長時間低頭；其次，落實「30分鐘法則」，每使用手機或電腦30分鐘就休息5分鐘，活動肩頸並遠望；最後，可嘗試「靠牆縮下巴」運動，全身靠牆站立，下巴水平向後收，讓後腦勺貼牆，維持10秒重複數次，有助強化頸部深層肌群。提醒大家，別讓手機悄悄綁架健康，及早養成正確習慣才能遠離頸椎危機。