地方 地方焦點

國民體育日熱血啟動　基隆9月推音樂瑜珈、萬人健走

▲基隆9月推音樂瑜珈、萬人健走外木山。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆國民體育日派對登場，瑜珈、健走、運動攤位免費體驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為歡慶9月9日國民體育日，基隆市政府整個9月規劃了一系列豐富多元的體育活動！本周六（13日）將由國門廣場的「音樂瑜珈派對」打頭陣，接續還有能欣賞外木山美景的「全國萬人健走大會師」，以及壓軸的「國民體育日」體驗活動。市府希望透過寓教於樂的方式，鼓勵市民培養運動習慣，從「為健康而動」升級到「為愛而動」，將運動融入日常生活。

基隆市府表示，本周六（9月13日）將在國門廣場舉辦「音樂瑜珈派對」，由專業瑜珈老師帶領民眾在舒緩的音樂中進行伸展與放鬆，紓解身心壓力。緊接著在9月20日，市府將舉辦「全國萬人健走大會師」，邀請民眾一同漫步於基隆外木山風景區，欣賞北海岸壯麗的自然景觀，讓身心靈獲得充分舒展。

▲基隆9月推音樂瑜珈、萬人健走外木山。（圖／記者郭世賢翻攝）

壓軸活動「國民體育日」將於9月27日在國門廣場盛大展開。活動當天，除了舞台上有精彩多元的舞蹈及運動表演，基隆市體育會旗下各單項委員會也將設置多樣化的運動體驗攤位，包括壘球、槌球、運動舞蹈等，讓市民有機會親身嘗試各類運動項目，發掘自己的興趣所在。

謝國樑表示，除了均衡飲食，運動是維持身體健康的最佳方式。市府特別規劃這一連串活動，希望讓運動成為市民生活的一部分，並透過持續參與，激發大家對運動的熱情，進一步將運動融入日常生活。他強調，健康是幸福生活的基礎，鼓勵每位市民找到適合自己的運動方式，從「為健康而運動」提升至「為愛運動而運動」。

教育處也表示，希望藉由這一系列活動，傳達運動的重要性。養成良好的運動習慣，不僅能帶來健康，也能讓心情更加愉悅。詳細活動資訊可至「基隆市運動i臺灣計畫」臉書粉專查詢。

▲基隆9月推音樂瑜珈、萬人健走外木山。（圖／記者郭世賢翻攝）

一名年輕女性最近想穿短裙，卻發現腿上的紅藍色血絲比以前更明顯，以為是靜脈曲張，決定就醫，但醫師檢查後發現，這其實是只會影響外觀的「蜘蛛絲血管硬化」，與真正會影響血液循環的靜脈曲張明顯不同，透過雷射治療即可改善。

