中醫診所「孕婦吃麵孩子會沒心跳」　婦產科名醫闢謠：妳有牌耶

▲中醫診所拍攝短影音稱，「孕婦吃麵孩子會沒心跳」，引出婦產科名醫闢謠為假資訊。（圖／翻攝聖璽中醫診所臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一間中醫診所在社群平台拍攝短影片，宣稱懷孕或準備懷孕時「不能吃麵」，甚至誇張表示小孩可能會心跳停止，引發網友熱議與批評。對此，知名婦產科醫師蘇怡寧在個人社群發文嚴正駁斥，直言這種說法毫無科學根據，呼籲大家不要輕信網路上的錯誤資訊。

蘇怡寧指出，該影片由一位女中醫師以「麵食是精緻澱粉、加工再製品，添加物多」為由，主張懷孕期間不宜食用麵食，甚至誇張地說，孕婦若吃，孩子會沒心跳。對此，蘇怡寧認為，這類迷思之所以會在社會上流傳，就是因為專業人士隨意發言，缺乏查證與科學依據，「妳有牌捏？請問妳說這個話的參考文獻在哪裡？」並表示專業人員應對自己的言論負責，而不是跟風散播沒有根據的說法。

為了釐清中醫界的看法，蘇怡寧還向中醫師好友杜李威請教。杜李威表示，部分中醫師為了吸引關注，常用危言聳聽的方式宣導「這個不能吃、那個不能吃」，但這種行為其實不智，反而讓民眾對中藥產生疑慮。他認為，恐嚇式宣導不但無助於健康，還可能造成不必要的恐慌。

蘇怡寧也分享自身門診經驗，指出許多孕婦因早期流產而自責，擔心是吃了什麼「禁忌食物」導致。他強調，這些流言不僅沒有科學根據，還會加重孕婦的心理壓力。他進一步說明，部分人引用「超加工食品」（Ultra Processed Food, UPF）相關研究來合理化恐嚇麵食的言論，但事實上一般麵條根本不屬於UPF，而且研究也並未指出吃麵會導致胎兒心跳停止。

最後，蘇怡寧呼籲，專業人士應審慎發言，不要再製造社會恐慌。他強調，闢謠總是比造謠困難，大家都應為自己散播的訊息負責。據悉，該診所已將爭議影片移除。