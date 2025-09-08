　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

▲澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」。（翻攝自x.com/DefenceAust）

▲澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」。（翻攝自x.com/DefenceAust）

記者張靖榕／綜合報導

加拿大與澳洲軍艦於台灣時間6日上午穿越台灣海峽，中國強烈抗議，指責此舉為「滋擾挑釁」，並表示已全程監控。加澳未正面回應，但重申依國際法擁有航行自由權。

《加拿大電視台》（CTV）與《環球郵報》（Globe & Mail）報導，加拿大「魁北克市號」與澳洲「布里斯本號」6日進入台灣海峽，為加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後首次此類行動。中國人民解放軍東部戰區發言人施毅在同日晚間聲明表示，中國海空兵力對加澳軍艦過航行動「全程跟監警戒，保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

台灣國防部同日表示，監控到21架中國軍機及6艘軍艦活動，國軍派遣適當兵力應對，確保海域安全。《環球郵報》指出，儘管中國堅持台灣海峽「非國際水域」，但包括加拿大在內的多數西方國家與台灣政府，皆主張該水域屬於國際航行自由範圍。美國及其盟國近年頻繁派艦通過台海，以此展現對國際法的支持與對中國擴張行為的牽制。

「魁北克市號」自4月起部署西太平洋，執行「地平線行動」（Operation HORIZON）。加拿大聯合作戰司令部司令波伊文（Steve Boivin）曾表示，此舉展現加拿大與盟友維持區域和平穩定的承諾，並強調「我們與盟友無縫銜接的能力，使我們成為維護全球穩定的寶貴夥伴」。

此次行動發生前，加澳軍艦也曾參與美、菲聯合軍演，地點選在南海爭議水域黃岩島附近，引發中國不滿。CTV報導，加國軍方對行動細節保持低調，強調不洩露航行資訊以維持作戰安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝
全台有雨！　午後下最大
艾卡拉茲擊敗辛納「奪美網第2冠」　重登世界第一
鄧愷威5局失守提前退場吞本季第4敗　巨人3比4不敵紅雀
大谷翔平雙響砲棒打菅野智之！　道奇5比2退金鶯終止5連敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

曾挺拜登！湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎　臨時取消

北韓公布50分鐘獨家畫面　金正恩與普丁6次密切互動！場景首曝光

週休3日不是夢！荷蘭人實現每週工作4天歐洲第一　最大推手是女人

天降富翁！美樂透連槓3月「547億頭獎」開出　2人均分史上第2獎

日相石破茂請辭後　「這兩人」參選呼聲最高！自民黨改選時程出爐

韓男橫跨477km尋回AirPods爆紅　上班族靠「尋找」揪出同事是賊

泰王御准！阿努廷正式出任總理　承諾4個月內解散國會

快訊／辭自民黨總裁！日相石破茂召開記者會下台　進請辭首相程序

日本皇室血脈恐斷？悠仁成年禮後「無未成年男性」　戰後最大隱憂

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

曾挺拜登！湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎　臨時取消

北韓公布50分鐘獨家畫面　金正恩與普丁6次密切互動！場景首曝光

週休3日不是夢！荷蘭人實現每週工作4天歐洲第一　最大推手是女人

天降富翁！美樂透連槓3月「547億頭獎」開出　2人均分史上第2獎

日相石破茂請辭後　「這兩人」參選呼聲最高！自民黨改選時程出爐

韓男橫跨477km尋回AirPods爆紅　上班族靠「尋找」揪出同事是賊

泰王御准！阿努廷正式出任總理　承諾4個月內解散國會

快訊／辭自民黨總裁！日相石破茂召開記者會下台　進請辭首相程序

日本皇室血脈恐斷？悠仁成年禮後「無未成年男性」　戰後最大隱憂

LNG運輸船國家隊隱然成形　陽明、裕民與台航都表達高度願意

唐綺陽運勢／牡羊「感情卡關」！雙子高冷更有魅力 射手有機會升官

沈富雄估柯文哲交保後有3選擇　預測下一步

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」真相曝光！許效舜飛廈門陪直播

艾卡拉茲擊敗辛納「奪美網第2冠」　重登世界第一

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

「因為遇見你我人生改變」　日籍舊戰友杉谷拳士以台語感動大師兄

林智勝305轟母子撿到主動歸還　苦主許育銘：最後一位「幸運兒」　

全台有雨！　午後下最大

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

國際熱門新聞

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

老總退休打工狂講古　客人走光員工辭職

天降富翁！美樂透547億頭獎2人均分

荷蘭人實現週休3日　工時歐洲第一

湯姆漢克斯獲西點軍校頒獎　臨時取消

北韓50分獨家畫面　金正恩與普丁6次互動

中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

日相石破茂請辭　「這兩人」參選呼聲最高！

重機網美遭輾斃　超車時「這1輛」害命

日本皇室血脈恐斷？缺「未成年男」繼承天皇

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

橫跨477公里　韓男尋回AirPods爆紅

新婚3月人妻「拒絕愛愛」丟命　老公葬禮上被捕

母顧著滑手機　兒闖馬路被車撞倒輾過

更多熱門

相關新聞

拔河世錦賽「台灣1天奪3金」　女子540公斤組壓倒性4連霸

拔河世錦賽「台灣1天奪3金」　女子540公斤組壓倒性4連霸

台灣拔河代表隊在英國諾丁漢舉行的2025年世界室外拔河錦標賽中大放異彩，於錦標賽最後一天單日進帳3金，其中女子540公斤級代表隊更以壓倒性實力擊敗瑞典隊，完成驚人的4連霸，展現台灣在拔河運動上的絕對優勢。

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

抗戰台灣回歸祖國懷抱！　洪秀柱分享九三閱兵心得

抗戰台灣回歸祖國懷抱！　洪秀柱分享九三閱兵心得

抖音女團被台人狂刷國昌清德　主持人崩潰

抖音女團被台人狂刷國昌清德　主持人崩潰

快訊／新北等4縣市淹水警戒　台中南投新竹7地列1級

快訊／新北等4縣市淹水警戒　台中南投新竹7地列1級

關鍵字：

加拿大澳洲台灣台海中國

讀者迴響

熱門新聞

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

雪碧驚爆遭性侵

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面