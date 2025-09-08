中國批航行台海「滋擾挑釁」　加拿大、澳洲1原則回應了

▲澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」。（翻攝自x.com/DefenceAust）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大與澳洲軍艦於台灣時間6日上午穿越台灣海峽，中國強烈抗議，指責此舉為「滋擾挑釁」，並表示已全程監控。加澳未正面回應，但重申依國際法擁有航行自由權。

《加拿大電視台》（CTV）與《環球郵報》（Globe & Mail）報導，加拿大「魁北克市號」與澳洲「布里斯本號」6日進入台灣海峽，為加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後首次此類行動。中國人民解放軍東部戰區發言人施毅在同日晚間聲明表示，中國海空兵力對加澳軍艦過航行動「全程跟監警戒，保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

台灣國防部同日表示，監控到21架中國軍機及6艘軍艦活動，國軍派遣適當兵力應對，確保海域安全。《環球郵報》指出，儘管中國堅持台灣海峽「非國際水域」，但包括加拿大在內的多數西方國家與台灣政府，皆主張該水域屬於國際航行自由範圍。美國及其盟國近年頻繁派艦通過台海，以此展現對國際法的支持與對中國擴張行為的牽制。

「魁北克市號」自4月起部署西太平洋，執行「地平線行動」（Operation HORIZON）。加拿大聯合作戰司令部司令波伊文（Steve Boivin）曾表示，此舉展現加拿大與盟友維持區域和平穩定的承諾，並強調「我們與盟友無縫銜接的能力，使我們成為維護全球穩定的寶貴夥伴」。

此次行動發生前，加澳軍艦也曾參與美、菲聯合軍演，地點選在南海爭議水域黃岩島附近，引發中國不滿。CTV報導，加國軍方對行動細節保持低調，強調不洩露航行資訊以維持作戰安全。