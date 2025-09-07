　
「來囉來囉」抖音女團被台人玩壞…刷一排國昌清德　主持人：衝X小

▲中國抖音女團「SK月亮湖217」因直播「上車歌」在兩岸社群間爆紅。（圖／翻攝自抖音）

▲中國抖音女團「SK月亮湖217」因直播「上車歌」在兩岸社群間爆紅。（圖／翻攝自抖音）

記者閔文昱／綜合報導

中國抖音女團「SK月亮湖217」近日在台灣社群意外爆紅，靠一首「上車歌」吸引大量網友朝聖。然而，在近期一場直播中，台灣網友集體湧入「SK月亮湖217」直播間，並狂刷政治人物名字如「國昌哥哥」、「清德哥哥」、「文哲哥哥」，不僅讓團員面露尷尬，連幕後主持人都情緒失控，脫口飆罵「你們衝X小啊，不要玩了好嗎」，最終直播更無預警中斷。

據了解，「SK月亮湖217」的直播規則是粉絲抖內後可點名加入「上車歌」讚美詞句，例如「XXX超級帥呀超級帥」，最後再喊出「下車囉」。這套模式因為旋律洗腦、流程制式，被形容「一旦點進去就很難關掉」。不料台灣網友近來惡搞，把政治人物名字一一刷上歌單，甚至自曝「我台大的」、「我桃園人」，讓主持人一度氣急敗壞喊停。

▲直播一度中斷。（圖／翻攝自抖音）

▲直播一度中斷。（圖／翻攝自抖音）

背景男聲隨後試圖以「自己曾做旅遊，接觸過台灣」化解，並強調「台灣發生的那些事情我都知道」，還硬把話題帶回女團成員，但場面仍失控。名嘴吳靜怡也在Threads分享該段直播，直言「太多網友刷清德、國昌，結果頻道主受不了，講了幾句台灣，不久就被關播了」，引來網友大笑留言「離譜離譜」、「請繼續支持台灣呦」。

事實上，「上車歌」因其魔性效果在台灣社群迅速竄紅，最高同時線上人數突破5千，許多觀眾甚至要排隊等隔天才能被唱到名字。然而，當跨境文化互動變成政治惡搞，原本單純的娛樂表演也瞬間變調，甚至觸及兩岸敏感話題，讓主持人難以招架。

