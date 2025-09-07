包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

▲包種茶香清爽外皮包裹鳳梨酸甜內餡，特別為外銷日本設計2入裝精巧禮盒。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區天然茶莊青農蔡承峰與父親蔡旭志合作研發新產品「凝翠金磚」，將人氣茶飲包種茶融入經典鳳梨酥中，展現茶香與果香結合的創意。新品甫推出即受日本百貨青睞，4日於丸井百貨正式上市，並同步推出中秋節預購優惠，即日起至9月11日前訂購「凝翠金磚蜜香紅茶禮盒」優惠價只要700元，10盒以上還享免運，邀請民眾以茶香伴手禮慶祝中秋佳節。

天然茶莊為在地知名有機茶園及「田媽媽」餐廳，不僅多次獲得茶葉特等獎，今年更入選米其林餐廳。除茶葉銷售外，亦研發茶葉豬腳、茶米花等創意茶餐點，深受各界肯定。此次父子聯手研發「凝翠金磚」，以臺灣優質農產品包種茶、台梗九號米及鳳梨為原料，外皮以茶與米穀粉製作，清爽茶香融合酸甜內餡，獲遠雄集團大手筆下訂1萬顆作為企業贈禮，並將於九月底進一步於東京近鐵百貨與日本橋誠品上架。

▲新北市天然茶莊青農蔡承峰（中）與父親蔡旭志（右）合作研發新產品「凝翠金磚」。

蔡承峰表示，研發過程中父親以專業經驗把關原料與製程，自己則負責推廣與行銷，兩代攜手完成產品上市。惟出口日本需克服產地證明、成分檢驗與日文包裝標示等程序，所幸在AI科技協助翻譯下順利完成。他也感謝新北市政府農業局提供智慧化管理系統，協助掌握茶園水分與溫度數據，以及推廣行銷上的支持，未來將繼續傳承父親技術，讓新北好茶飄香國際。

新北市農業局長諶錫輝表示，青農是新北農業最強力的骨幹，為農業發展帶來更多創新能量，青農蔡承峰將包種茶與鳳梨酥結合，讓新北茶葉以甜點形式外銷日本，感謝青農對新北市農業的貢獻，市府持續秉持「農業健康市/式」的理念，提供減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

▲天然茶莊開發各式茶產品深受日本民眾肯定。