終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　只有5天爽喝

▲7-11即日起推出「國際咖啡日」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

迎接10/1國際咖啡日到來，超商除了在即日起推出「咖啡任選第2杯半價」優惠之外，9/27起更加碼「濃萃美式／濃萃拿鐵同品項買2送2」以及「冠軍美式買1送1」，一定要把握便宜買；另外，超商還祭出「中秋優惠活動」，會員消費滿222元立折22元，消費滿888元直接免費喝咖啡或送衛生紙。

7-11門市陸續推出一系列「國際咖啡日」優惠，像是即日起至10/4止，CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項「任選第2杯半價」；9/27起至10/1止再加碼，CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵「同品項買2送2」，以及不可思議咖啡大杯冠軍美式「買1送1」。

另外，本周就是中秋連假了，7-11也將在9/27起至9/30止推出「秋饗食光會員滿額立折」活動，首先是「滿額立折」，購買CITY系列飲品、飲料、零食、泡麵等共12大類別指定商品，OPEN POINT會員結帳金額單筆滿222元立折22元、滿888元立折100元。

再來是「指定支付滿額優惠」，單筆購物結帳滿888元使用3款指定支付工具(橘子支付、iPass Money、Pi錢包)結帳，加碼贈送價值50元的指定回饋點數，活動期間每款支付工具每用戶限定回饋4筆，總回饋限量12萬筆；最後是「滿額贈禮」，單筆結帳金額滿888元送好禮3選1，包含指定CITY飲品 (小農水果冰磚或精品美式)1杯、舒潔棉柔抽取1串、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個。

▲速食店推出全新海瑞摃丸披薩 。（圖／拿坡里提供）

「拿坡里X海瑞摃丸」推出全新聯名「竹塹摃丸披薩」，把Q彈摃丸整顆擺在披薩上，結合蕃茄義式肉醬調味，再加入香菇、毛豆仁增添口感，每一口都能吃到豐富肉汁及蕃茄香氣，披薩控肯定要嚐鮮，即日起限時開賣或售完為止。