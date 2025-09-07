快訊／19:29台灣東部海域規模4.6「極淺層地震」　最大震度1級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者許力方／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上7時29分台灣東部海域發生芮氏規模4.6的小區域地震，震央在花蓮縣政府東方89.8公里處，深度26公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為1級，出現在花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳、南投縣日月潭、彰化縣彰化市、雲林縣斗六市。
根據氣象署測報資料，震度1級地區為花蓮縣、宜蘭縣、南投縣、彰化縣、雲林縣。
資料來源：氣象署
