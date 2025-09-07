　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

最划算1日遊花蓮！台灣好行2路線懶人最愛　電子票券限時免費

▲▼日本女星大久保麻梨子拍攝「花蓮最划算的懶人1日遊」旅遊影片，記錄搭乘304洄瀾東海岸線的行程亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲日本女星大久保麻梨子拍攝「花蓮最划算的懶人1日遊」旅遊影片，記錄搭乘304洄瀾東海岸線的行程亮點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

不開車也能深度暢遊花蓮！交通部觀光署與花蓮縣政府合作推廣的「台灣好行」路線，推出304洄瀾東海岸線與310太魯閣線，讓遊客一票暢遊自然與人文秘境。

近期日籍女星大久保麻梨子一支新拍攝「花蓮最划算的懶人1日遊」旅遊影片，幽默記錄搭乘304洄瀾東海岸線的行程亮點，短短兩天內即吸引超過2萬人次觀看，成功帶動話題。該線自花蓮轉運站出發，沿東海岸串聯蕃薯寮遊憩區、豐濱消防栓景觀區、石梯坪、石梯漁港、大石鼻山休憩區、芭崎遊憩區等多個秘境，可到石梯漁港品嘗最新鮮的海產，在大石鼻山登高眺望東海岸線。

▲▼日本女星大久保麻梨子拍攝「花蓮最划算的懶人1日遊」旅遊影片，記錄搭乘304洄瀾東海岸線的行程亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「行程豐富又便利！」影片中一位美國旅客大讚，即使初訪花蓮也能輕鬆完成深度一日遊。車上提供中、英、日、韓四國語音導覽，貼心服務讓台灣好行成為外國遊客探索花蓮首選。

304 線採取「郵輪式班次」，旅客可自由選擇上下車站點，不需頻繁換乘，免開車也免找停車位，既省時省力，非常適合自由行旅客與大眾旅遊群。

觀光處長余明勲表示，相較於304東海岸線的自然美景，310太魯閣線則以文化探索與景觀串聯為主。此路線採一般公車班次營運，同樣自花蓮轉運站出發，沿途停靠將軍府、花蓮觀光漁港、七星潭、新城老街（含佳興冰菓室、新城照相館《盛夏光年》拍攝地）、達基力藝術文化基地以及太魯閣遊客中心等景點，讓旅客一次體驗歷史建築、人文風情與自然美景。自2024年底起，310路線更延伸至東大門夜市，方便遊客夜晚享受在地小吃與伴手禮採買。

▲▼日本女星大久保麻梨子拍攝「花蓮最划算的懶人1日遊」旅遊影片，記錄搭乘304洄瀾東海岸線的行程亮點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

304 線「郵輪式班次」可自由選擇上下車站點，省時省力，適合自由行旅客與大眾旅遊群。

目前「台灣好行」在花蓮地區推出限定搭乘優惠，至2025年10月31日止，持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）即可享免費搭乘。隨著 310太魯閣線與304洄瀾東海岸線的雙主題設計，外縣市遊客不論想看山海秘境、品味在地美食，或是走訪歷史人文，都能一票搞定。

余明勲處長進一步指出，11 月即將登場的溫泉季，旅客更可透過台灣好行輕鬆前往花東縱谷及瑞穗、安通兩大溫泉區，享受花蓮多樣化的旅遊體驗，響應低碳永續旅遊新趨勢。

相關連結：https://www.youtube.com/watch?v=ehNaBpgz_xU
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買滷味付500元堅稱「我給1000」！　老闆1招她秒變臉
95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」　網戰翻
「我們毀了山本的好表現⋯」　羅伯斯解釋換投原因
三立請出王牌律師！　曾替張清芳爭取16億贍養費
夏威夷宣布進入緊急狀態！　三級颶風進逼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好湯泡起來！溫泉環島遊啟動　沈文程自創神曲讚縱谷「四神湯」

台南做工行善團齊力修繕風災戶　市長夫人探視傳遞暖心關懷

最划算1日遊花蓮！台灣好行2路線懶人最愛　電子票券限時免費

鷄籠中元祭主普壇普度大典　副市長邱佩琳：凝聚基隆文化記憶

永康連棟鐵皮火警！　3人受困驚險脫困疑電氣設備釀災

羅漢松母株結實累累！　台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

嘉義棒球場風災修復重返中職　智選酒店專案加碼吸引球迷

屏東內埔警化身弱勢依靠　及時協助民眾救助申請

9/8月全食「血月」奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

好湯泡起來！溫泉環島遊啟動　沈文程自創神曲讚縱谷「四神湯」

台南做工行善團齊力修繕風災戶　市長夫人探視傳遞暖心關懷

最划算1日遊花蓮！台灣好行2路線懶人最愛　電子票券限時免費

鷄籠中元祭主普壇普度大典　副市長邱佩琳：凝聚基隆文化記憶

永康連棟鐵皮火警！　3人受困驚險脫困疑電氣設備釀災

羅漢松母株結實累累！　台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

嘉義棒球場風災修復重返中職　智選酒店專案加碼吸引球迷

屏東內埔警化身弱勢依靠　及時協助民眾救助申請

9/8月全食「血月」奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

劉冠軍涉侵占國安密帳1.9億　二審仍認逾追訴時效判免訴

質疑拆公館圓環未提出科學數據　民團號召12日赴現場抗議

開箱新總部！竹北吊車大王「啟德白宮」俯瞰全景曝　全場讚爆

37歲凱希遭催「年紀這麼大了還不結婚」　直言超煩燥：要選也不會選你

雷納德「掛名代言」規避薪資上限？　NBA聘外部律所調查快艇

買滷味付500元堅稱「給1000」！老闆霸氣「1招」反制讓她秒變臉

「死鱷魚」突然活過來！　陸外送員嚇爛：掙扎抓我鞋子

台灣怪力男李灝宇本季第14轟出爐　擊落前道奇王牌投手

夫棍棒打頭、不讓上學！兒女遭安置　8寶媽記恨造謠PO網下場曝

美國防戰略大轉向？傳「優先保衛本土」　不再緊盯中國

【好想幫牠抓癢癢】海豹害羞定格…自帶淡出特效也太萌

地方熱門新聞

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

桃園體育表揚　張善政感謝選手爭光

桃園觀旅局前進越南　推廣多元旅遊體驗

台東3姊妹疑集體食物中毒！緊急送醫

羅漢松母株結實累累！台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

新北攜手佛光山中元動物法會　超薦萬靈動物祈福

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

桃園奧林匹克運動會　期孩子運動中成長

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車亮相

永康連棟鐵皮火警！3人受困驚險脫困疑電氣設備釀災

更多熱門

相關新聞

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！

免費濃郁喝法曝光！一名網友分享隱藏版點餐技巧，透露在手搖飲龍頭「50嵐」其實可以客製「加厚」，像是茶飲加厚或鮮奶加厚。他笑稱自己愛喝奶類飲品，「一律奶加厚，口感之好！」文章曝光後，不少鐵粉驚呼「白活了18年」；也有員工提醒，點法要說「多一點」就不用加錢了。

花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

PayPal送用戶一年份Perplexity Pro

PayPal送用戶一年份Perplexity Pro

「一條龍檢查只花360元」她驚嘆：健保太神了

「一條龍檢查只花360元」她驚嘆：健保太神了

全台麵包控集合　花蓮購物節烘焙坊限時好康

全台麵包控集合　花蓮購物節烘焙坊限時好康

關鍵字：

最划算懶人遊花蓮台灣好行省力安心電子票券限時免費

讀者迴響

熱門新聞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平：我沒什麼好失去的

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面