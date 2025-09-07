最划算1日遊花蓮！台灣好行2路線懶人最愛　電子票券限時免費

▲日本女星大久保麻梨子拍攝「花蓮最划算的懶人1日遊」旅遊影片，記錄搭乘304洄瀾東海岸線的行程亮點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

不開車也能深度暢遊花蓮！交通部觀光署與花蓮縣政府合作推廣的「台灣好行」路線，推出304洄瀾東海岸線與310太魯閣線，讓遊客一票暢遊自然與人文秘境。

近期日籍女星大久保麻梨子一支新拍攝「花蓮最划算的懶人1日遊」旅遊影片，幽默記錄搭乘304洄瀾東海岸線的行程亮點，短短兩天內即吸引超過2萬人次觀看，成功帶動話題。該線自花蓮轉運站出發，沿東海岸串聯蕃薯寮遊憩區、豐濱消防栓景觀區、石梯坪、石梯漁港、大石鼻山休憩區、芭崎遊憩區等多個秘境，可到石梯漁港品嘗最新鮮的海產，在大石鼻山登高眺望東海岸線。

「行程豐富又便利！」影片中一位美國旅客大讚，即使初訪花蓮也能輕鬆完成深度一日遊。車上提供中、英、日、韓四國語音導覽，貼心服務讓台灣好行成為外國遊客探索花蓮首選。

304 線採取「郵輪式班次」，旅客可自由選擇上下車站點，不需頻繁換乘，免開車也免找停車位，既省時省力，非常適合自由行旅客與大眾旅遊群。

觀光處長余明勲表示，相較於304東海岸線的自然美景，310太魯閣線則以文化探索與景觀串聯為主。此路線採一般公車班次營運，同樣自花蓮轉運站出發，沿途停靠將軍府、花蓮觀光漁港、七星潭、新城老街（含佳興冰菓室、新城照相館《盛夏光年》拍攝地）、達基力藝術文化基地以及太魯閣遊客中心等景點，讓旅客一次體驗歷史建築、人文風情與自然美景。自2024年底起，310路線更延伸至東大門夜市，方便遊客夜晚享受在地小吃與伴手禮採買。

▲304 線「郵輪式班次」可自由選擇上下車站點，省時省力，適合自由行旅客與大眾旅遊群。

目前「台灣好行」在花蓮地區推出限定搭乘優惠，至2025年10月31日止，持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）即可享免費搭乘。隨著 310太魯閣線與304洄瀾東海岸線的雙主題設計，外縣市遊客不論想看山海秘境、品味在地美食，或是走訪歷史人文，都能一票搞定。

余明勲處長進一步指出，11 月即將登場的溫泉季，旅客更可透過台灣好行輕鬆前往花東縱谷及瑞穗、安通兩大溫泉區，享受花蓮多樣化的旅遊體驗，響應低碳永續旅遊新趨勢。



相關連結：https://www.youtube.com/watch?v=ehNaBpgz_xU

