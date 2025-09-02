　
地方 地方焦點

麵包控集合　花蓮購物節烘焙坊限時送好康

▲▼花蓮購物節於9月3日至9月10日推出「麵包烘焙坊」主題聯名活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮購物節於9月3日至9月10日推出「麵包烘焙坊」主題聯名活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮的好味道，從熱騰騰出爐的麵包香開始！2025花蓮購物節於9月3日至9月10日推出「麵包烘焙坊」主題聯名活動，邀集十家在地麵包店齊聚一堂，帶來限定優惠與精心烘焙的美味驚喜，香氣四溢的手作麵包、創意口味的烘焙點心通通不缺席，邀請大家把握一週的美味時光。

▲▼花蓮購物節於9月3日至9月10日推出「麵包烘焙坊」主題聯名活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼邀集十家在地麵包店帶來限定優惠與精心烘焙的手作麵包。

本次參與的聯名店家包含：亞信烘焙坊、源寶屋咖哩麵包、Gaston&Gaby 法式烘培坊、胖吐司、Lily bake shop、兩津手作烘焙專門店、麥式多歐式麵包、背狗貝果、芙芮莉烘焙，以及如來素食烘焙。十家風格各異的名店齊聚購物節，從法式優雅到在地創意，從貝果、吐司到素食烘焙，展現花蓮多元的烘焙魅力，無論是旅人還是在地民眾，都能找到最愛的那一口麵包。

▲▼花蓮購物節於9月3日至9月10日推出「麵包烘焙坊」主題聯名活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動期間，店家祭出多樣新鮮玩法，驚喜不間斷。例如單筆滿百即可加購每日限定麵包，購買六個再送冷泡茶；還有滿額折扣、滿額贈泡芙或豆乳蛋糕、消費滿額再送抵用券，甚至可自由挑選蛋塔、牛奶菠蘿或起酥蛋糕等人氣點心。不同店家各自推出專屬優惠，組合豐富又多變，讓民眾不論走進哪一家烘焙坊，都能挖掘到驚喜好康，天天都有新理由展開一場「麵包尋寶之旅」。聯名期間不僅享受限時優惠，單筆消費滿百並完成登錄，還可能參加花蓮購物節抽獎活動，把人氣3C與家電好禮帶回家。

▲▼花蓮購物節於9月3日至9月10日推出「麵包烘焙坊」主題聯名活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，購物節是推廣在地產業的重要舞台，藉由「麵包烘焙坊」主題活動，串聯花蓮不同風格的烘焙職人，展現手作的創意與溫度，不僅讓旅人能用味蕾探索花蓮的多樣風情，也讓在地店家透過活動獲得更多曝光與客群。縣府期盼藉由購物節，帶動產業鏈的合作與發展，從小麵包店到大型零售，都能共享熱絡商機。未來也將持續拓展更多跨界合作主題，讓購物節一年比一年豐富，成為結合美食、旅遊與生活的城市盛事，營造花蓮既熱鬧又溫暖的幸福氛圍。

更多詳情請見花蓮購物節官網https://hlgo.tw/news

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

麵包尋寶之旅麵包控集合花蓮購物節烘焙坊聯名限時

