「一條龍檢查只花360元」她驚嘆健保太神了！網推：還送禮券

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友分享，到醫院做乳房超音波、子宮超音波、抹片檢查及HPV檢測，竟只花360元，她更讚嘆「健保太神奇」。同時，原PO也提醒49、69、79年次女性今年可免費做公費HPV檢測，能和抹片同時進行。文章一出，其他網友也大推，「年紀符合一定要做，檢查外面要上千元」、「醫院還送了我150元的禮券」。

一名女網友在Threads表示，她去醫院做了一條龍檢查，包括乳房超音波、子宮超音波、子宮頸抹片檢查還有HPV（人類乳突病毒）檢測，結果去櫃台繳費時，院方只收取360元，令她感到十分訝異「健保真的太神奇了！」

文中，原PO也熱心提醒「49、69、79年次的姐妹們」，今年可以免費做公費的HPV檢測，可以與子宮頸抹片一同採檢，方便又能守護自己健康。

底下網友也大推，「年紀符合的人真的建議要做，這些項目自己去做健檢要花非常多錢」、「而且報告好快就出來了，用簡訊通知很方便」、「有些鄉鎮衛生所也有醫院X光車去檢驗喔，一樣是乳房攝影、抹片，還有抽血和驗尿」、「感恩台灣，檢查真的不貴」、「建議做陰道超音波（比腹部超音波更清楚），跟子宮內視鏡（需穿手術服）也都是健保」。

還有網友分享，「做完檢查，醫院還送了我150元的全家禮券」、「居住地的衛生所也有免費檢查，檢查完還送全聯100元禮券」、「我們衛生所做不用錢，有時候做胸部檢查有100元商品卡」。

國健署官網指出，癌症已連續42年蟬聯國人十大死因之首，111年平均4分2秒有1人罹癌。由於癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，只有透過癌症篩檢才能有效預防。關於子宮頸抹片檢查、乳癌與子宮頸癌篩檢，年齡資格如下：

．子宮頸抹片檢查：25至29歲女性每3年1次、30歲以上女性每年1次免費子宮頸抹片檢查。

．乳癌篩檢：針對年齡範圍擴大至40至74歲女性，每兩年可接受一次乳房X光攝影檢查，以期早期發現乳癌，每案補助1245元。

．子宮頸癌篩檢：年齡篩檢資格調整為25歲以上女性，每三年可接受一次子宮頸抹片檢查。此外，針對35歲、45歲、及65歲的女性（出生年為79、69與49年次）增加HPV人類乳突病毒檢測服務，以預防及早期發現相關癌症，每案補助1400元。