50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！一票人推：這禮拜喝爆

▲50嵐可以特製「厚奶」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

免費濃郁喝法曝光！一名網友分享隱藏版點餐技巧，透露在手搖飲龍頭「50嵐」其實可以客製「加厚」，像是茶飲加厚或鮮奶加厚。他笑稱自己愛喝奶類飲品，「一律奶加厚，口感之好！」文章曝光後，不少鐵粉驚呼「白活了18年」；也有員工提醒，點法要說「多一點」就不用加錢了。

一名網友在Threads分享實用資訊，在50嵐點餐時，可以客製「加厚」的服務，像是「茶飲加厚」或是「鮮奶加厚」。原PO接著笑稱，喜愛喝鮮奶的他，「一律奶加厚，口感之好！」

文章一出，一票飲料控紛紛驚呼，「重焙烏龍拿鐵加厚，完全是另一個層次」、「50嵐拿鐵類一律無糖去冰，奶味超重，別家辦不到」、「我姑姑每次點四季春都會加厚，但我還真的不知道奶也能加厚」、「鐵粉的我竟然不知道，白活18年了」、「最愛喝五十嵐的紅茶拿鐵了，下次要去點加厚版」、「我這個禮拜要喝爆加厚系列」。

而50嵐員工解釋，「北區科普一下：北區叫『茶味重』或『奶味重』，奶味重要+10元」。就連中部員工也熱心回應，「不管是奶精、鮮奶、珍珠餡料，都可以跟店員說要多一點或少一點，但要注意不要講成多一份，多一份是需要加錢的」。

說到客製化飲品，日前一名女網友直呼，聽說星巴克的抹茶飲品可以自由調整份量，於是鼓起勇氣要求抹茶濃度壓到6下，結果成品一入口，抹茶的濃烈香氣與微苦滋味直衝味蕾，讓她大讚「超好喝，有夠抹茶味，好喜歡！」

該名女網友也補充，她點了中杯，特調後價格一樣，唯一缺點是「真的搞到睡不著，下次還是白天喝好了」。