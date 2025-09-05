客家小店送優惠！花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

▲花蓮購物節結合義民祭文化週自9 ／8起限時快閃消費優惠7天。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮縣義民祭文化活動即將於九月盛大登場，身為客家族群最重要的文化盛事之一，不僅展現信仰傳承，也凝聚了團結互助的精神。花蓮購物節特別響應氛圍結合客家文化，9月8日至9月14日限時七天快閃推出「客庄作客趣」主題活動，串聯十家在地客家特色特約店家，共同推出專屬優惠。

參與的聯名店家陣容豐富，從美食小吃到在地選物應有盡有。像是「吉鄉」推出單筆消費滿200元贈北部粽一個；「曾婆婆手工麻糬」祭出買10送2及奶蓋麻糬兩盒折抵20元優惠；「冠馨行」主打艾草膏兩件300元，或艾草膏加豆仔乾組合價250元；「芳草古樹」消費滿1000元享95折；「老樹舍咖啡」則提供滿500元即享9折。

▲▼串聯10家在地客家特色特約店家，共同推出專屬優惠。

其他店家同樣準備驚喜優惠：「一品醇商號」購買400ml醬油可享買五送一；「美好花生」推出花生油每瓶300元的超值價；「新味醬油」消費初榨系列滿1000元加贈100ml醬油；「花東粽穀客家美食坊」則推出限量30組消費滿1000元享9折；「櫻の田野餐廳」更祭出用餐或購買養生小舖產品皆享85折優惠。豐富選擇，讓消費者每到一間小店，都能挖掘不同的驚喜。

花蓮縣政府表示，購物節除了帶動地方消費，更希望透過與文化活動的結合，讓民眾在日常「吃、買、玩」的過程中，自然走進客家、親近文化。藉由這次的客家文化週聯名，不論是遠道而來的旅客，還是長居花蓮的居民，都能把文化融入生活，把美味與故事帶回家，留下專屬於花蓮的美好記憶。

更多詳情請見花蓮購物節官網https://hlgo.tw/news

