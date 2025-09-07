看北院裁定揪出「1細節」！律師：法官看柯文哲演戲看煩了

▲柯文哲遭裁定以新台幣7千萬元交保。（圖／記者黃哲民攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲遭裁定以新台幣7千萬元交保、限制出境出海8個月，需接受電子監控。不過，柯文哲委任律師發出聲明，柯對於是否交保「還要再想想」。就有律師認為，這次法院准予交保裁定，有個細節很特別，「第一次看到法院裁定，明文要求被告『用自己名義提出保證金』」，推論原因引發話題。

北院5日裁定柯文哲以7000萬交保，限制出境、出海8個月，須接受電子監控。消息一出，民眾黨陣營與支持者都很振奮，柯家、民眾黨公職火速設法籌錢，但到了5日傍晚，柯卻透過律師團轉達，要再行深思；律師團也表明，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，律師Vin Lin在臉書發文，提到這次法院准予交保裁定，有個細節很特別，「第一次看到法院裁定，明文要求被告『用自己名義提出保證金』」，接著點出可能的3個理由。

首先是「1.法官看柯文哲演戲，看到很煩了，要求用自己名義具保，才不會在那邊演說自己不想交保，是別人硬要幫他交保」，再來「2.法官心證已成，將來要判決沒收、追徵犯罪所得，或是併科罰金，就有現成的交保金可以實施」。最後「3.被告無自證己罪義務，但貪污犯能拿出天價保證金，有沒有貪污早已不證自明」。

不過，揚昇法律專利事務所就發文駁斥，強調這樣的說法「完全錯誤」。該所指出，在台灣法律制度下，交保的保證金與判決後的罰金是「完全不同的概念」，不能直接扣抵。保證金屬於程序保障措施，目的在確保被告到庭，案件結束後原則上會退還；罰金則是刑法上的刑罰種類，必須依判決另行繳納。

該所也舉例說明，如果被告被判處罰金，「保證金仍會退還，罰金則必須另繳，兩者在程序上是分開處理的」。因此，法官要求高額保證金，可能考量的是確保到庭、案件重大性等因素，但絕不會是為了方便日後執行罰金。