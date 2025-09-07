龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

▲國民黨立委陳菁徽。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蘇晏男／台北報導

藝人江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉下藥性侵、偷拍，最後更坦承自己就是受害者，但衛福部保護司長張秀鴛卻說，被害人透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當，引發討論。對此，國民黨立委陳菁徽昨（6日）表示，這是什麼檢討受害者的說詞嗎？另加害人喊出「我用關係壓死妳」到底是什麼關係？一個權貴明目張膽的要求被害人閉嘴，這絕對是本月最大的鬼故事，請衛福部不要再搞錯重點了。

陳菁徽6日晚在臉書表示，江祖平勇敢揭露自身被性侵的事件，加害者除了涉及性侵，還傳出威脅被害人、動輒以「關係」恫嚇他人，這已經不只是性暴力，更觸犯恐嚇。更可怕的是，隨著勇敢站出來指控的被害人越來越多，這可能是極為嚴重、為期已久的性犯罪。

陳菁徽說，然而，衛福部的態度卻令人失望，保護司長竟然說「不鼓勵以媒體公審方式求助」，這是什麼檢討受害者的說詞嗎？後來衛福部政務次長呂建德還有臉出來洗地，這樣真的是在保護被害人嗎？當犯罪情節重大，政府的角色不是應該立刻思考是否涉及多名受害者、是否要成立專案小組，全面介入協助嗎？受害人一開始選擇用第三人稱爆料，這完全可以理解。畢竟在權力不對等的情況下，這是保護自己的必要方式。

陳菁徽表示，她更要問清楚，加害人喊出「我用關係壓死妳」到底是什麼關係？是媒體權力？是政黨資源？還是干預司法？這樣的威脅，出現在台灣，大家難道不覺得可怕、毛骨悚然嗎？一個權貴，可以打著權勢，明目張膽的要求被害人閉嘴，這絕對是本月最大的鬼故事，這點絕對要查明，政府絕對不能姑息，請衛福部不要再搞錯重點了。

ETtoday新聞網提醒您：

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。