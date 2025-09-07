夏威夷宣布進入緊急狀態　三級颶風基科進逼

▲颶風基科進逼夏威夷群島，夏威夷代理州長宣布全州進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

颶風基科（Kiko）來襲，夏威夷代理州長盧克（Sylvia Luke）當地5日下午宣布全州進入緊急狀態，為可能出現的惡劣天氣做足準備。州長辦公室透過聲明表示，基科帶來的強風、豪雨以及大浪最快可能會在8日開始對夏威夷部分地區帶來影響。

ABC新聞、美聯社報導，根據當地6日下午的觀測數據，基科颶風距離夏威夷約1609公里，略減弱為三級颶風。盧克透過發布緊急狀態來啟動緊急應變措施，授權夏威夷國民兵協助民間單位，也能動用重大災害基金針對緊急行動提供財政資源，「我們敦促居民與遊客注意最新消息，遵循官方指示，做好相應準備」。

氣象單位預測，基科颶風將在未來24至48小時內持續減弱，遭遇較冷海溫和乾燥空氣等不利條件。國家氣象局（NWS）指出，基科颶風正朝夏威夷群島北方移動，強風與大範圍降雨的威脅降低。

不過氣象單位也警告，基科帶來的大浪將於7日影響大島和茂宜島，東向海岸可能出現具致命風險的離岸流及海浪，浪高預估可達3至4.5公尺。氣象專家對於基科颶風朝夏威夷北方移動的路徑頗具信心，但也稱仍存在不確定性，若颶風往南偏移，降下豪雨的可能性就會增加。