生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風眼長怎樣？空軍飛入「最猛颶風」艾琳中心　罕見影片震驚萬人

記者許力方／綜合報導

今年大西洋第一個颶風「艾琳」（Erin）在短短24小時內，迅速從一級暴風增長至五級颶風，史上罕見，如今已經減弱為三級颶風，美國國家海洋和大氣總署（NOAA）飛行中心派出「颶風獵人」空軍，上周飛入颶風中蒐集資料，並捕捉到相當珍貴的颱風眼中心真實影像，震驚全網。

艾琳於15日晚間從熱帶風暴迅速生成颶風，並一度暴風增強為五級颶風，風速高達時速160英里（約257公里），美國國家颶風中心（NHC）指出，艾琳風速減弱，但規模還在擴大，其暴風半徑已達205英里，預估它不會登陸美國本土，將持續北轉遠離加勒比海、往大西洋移動，威脅維京群島與波多黎各地區，可能引起致災性的巨浪。

▲▼艾琳颶風眼。（圖／翻攝NOAA）

▲艾琳暴風增強為五級颶風。（圖／翻攝NOAA）

美媒報導，艾琳創下了大西洋颶風史上少見的快速增強紀錄，不僅符合標準，甚至以極快的速度打破紀錄。艾琳從14日上午11時僅為一級颶風、風速約時速120公里，短短24小時多的時間，就大爆發，飆速增強為五級颶風，風速接近時速257公里，成為大西洋史上最快增強的颶風之一，且可能是9月以前「最猛增強」的熱帶系統。

由於艾琳的發展非常罕見，NOAA飛行中心15日也出動「颶風獵人」飛入其中蒐集其暴增的資料颶風獵人飛入艾琳眼牆中心時，記錄下罕見且壯觀的景象，並寫道：「昨晚，第53氣象偵察中隊飛入颶風『艾琳』的眼中，捕捉到壯觀的體育場效應（rapid intensification）。」這次的飛行任務能為NHC提供關鍵數據，以改進預報及防災工作。

▼艾琳颶風眼出現「體育場效應」。（圖／翻攝NOAA）

▲▼艾琳颶風眼。（圖／翻攝NOAA）

▼艾琳迅速增強成五級颶風的過程。

08/16 全台詐欺最新數據

金曲男星癌症復發　緊急動刀
網紅平溪放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了
80歲老夫妻雙亡！　陳屍屋內
「仙塔律師」正式拍片回擊了！

北美要聞颶風艾琳颶風NOAA

