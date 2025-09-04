　
    • 　
>
國際

夏威夷幾勞亞火山又噴發　熔岩直衝150公尺空中

▲▼ 夏威夷「幾勞亞火山」（Kilauea）2日噴發 。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏威夷幾勞亞火山2日噴發 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

夏威夷「幾勞亞火山」（Kilauea）是世界上最活躍的火山之一，2日再度噴發，熔岩直竄天際，一度達到500英尺（約152公尺）高空，噴發時間超過13小時，畫面相當震撼。

CBS新聞、Newsweek等報導，這是幾勞亞火山自2024年12月以來的第32次噴發，根據美國地質調查局（USGS），熔岩在當日午夜過後從哈雷茂茂火山口（Halemaumau Crater）北側噴口開始湧出，到了清晨6時35分左右噴發，隨後南側噴口和第三個噴口也變得活躍。

▲▼ 夏威夷「幾勞亞火山」（Kilauea）2日噴發 。（圖／達志影像／美聯社）

▲熔岩噴發高度在300至500英尺（約91至152公尺）之間。（圖／達志影像／美聯社）

夏威夷火山觀測站的肯恩洪恩（Ken Hon）解釋，火山口下方的岩漿庫正以每秒3.8立方公尺的速度接收來自地球內部的岩漿。這使得岩漿庫像氣球般膨脹，迫使岩漿向上推升，經地表裂縫噴出。紀錄顯示，熔岩噴發高度在300至500英尺（約91至152公尺）之間，都在夏威夷火山國家公園封閉區域內。

USGS科學家警告，火山噴發產生的大量熔岩與氣體可能影響下風處空氣品質與公眾健康。夏威夷州衛生機構稱，二氧化硫及其形成的火山煙霧（vog）可能會刺激眼睛和呼吸系統，特別是氣喘和其他慢性肺部疾病患者。

這次噴發在當地2日晚間8時01分結束，科學家表示，熔岩流可能在冷卻凝固過程中繼續緩慢移動。

09/03

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

