生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今白露！　一招「錢財、貴人」都來了

▲▼台北市花卉批發市場,花束,花,花卉。（圖／記者許展溢攝）

▲白露可在家中擺鮮花。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「白露」，命理師柯柏成分享「白露招財招貴法」，在家中正西方擺上白色或黃色鮮花共7朵，利於收金氣、聚財源及貴人運，自然花謝就可以收掉；此外，屬龍的朋友要特別當心，農曆3月出生的朋友要注意自己的身體狀況。

柯柏成在臉書說，今年的白露在陽曆9月7日下午4時51分41秒交節氣，《月令七十二候集解》《孝緯經》對「白露」的記載，這天太陽到達黃經165度時，日子正緩緩地進到了秋天，還有秋老虎的威力偶有燠熱感，但可明顯感受到下午過後氣溫終於比較怡人了，燠熱的窒息感會逐顯消退。

柯柏成指出，時序逐步進入秋季的第三個節氣，屬金的肅殺之氣正逐漸轉旺，不法的事情會被繼續深挖下去，過去如果做了不法不義的事情，這個節氣都會很容易被揭發出來，無所遁形；尤其今年因閏月的關係，節氣介於民俗傳統七月半，還特別容易被好兄弟們看不下去而落井下石。

柯柏成提到，易經謙卦的彖傳「鬼神害盈而福謙」，賺取不法不義之財的人，在這個節氣就要特別小心，要趕緊懺悔改過以免悔恨無及。

柯柏成表示，農諺有「早白露濕漉漉，晚白露涼颼颼」，根據古早農業社會的經驗分早晚兩種，午時以前交節氣的為早白露，以後的是晚白露，早白露預告著接下來的是多雨的天氣，晚白露是接下來的氣候很快轉涼；今年的交節氣是在中午12時之後，因此可以預測接下來的天氣會轉涼很快。

柯柏成分享白露招財招貴法，於白露當日，在家中正西方擺上白色或黃色鮮花共7朵，利於收金氣、聚財源及貴人運，自然花謝就可以收掉。

柯柏成提醒，這個節氣屬龍的朋友要特別當心，原本支援的貴人會突然消失或收手，改為觀望的狀況，甚至原本談好合作條件的對象，也會不明原因而喊暫停；不分生肖，農曆3月出生的朋友要注意一下自己的身體狀況，避免過度勞累及熬夜。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

09/05 全台詐欺最新數據

