今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

▲白露天氣依舊炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「白露」，清水孟星座塔羅的小孟老師分享6大禁忌，像是禁喝冰水、忌過度運動，且沖生肖「蛇」、「雞」。

小孟老師說，在24節氣中，每年的白露多在國曆的9月7日，並且太陽黃經位在165度；然而，白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，夜晚水氣凝結，到了清晨時，樹葉與花朵會有很多露珠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師指出，古人也以四個節氣搭配五行，秋天五行為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為「白露」。

►白露6大禁忌

1、 穿衣不宜裸露

白露之後天氣會轉涼，所以穿衣服不宜外露，容易感冒著涼。

2、 禁喝冰水

白露天氣轉涼，喝太多冰水容易頭暈發冷，寒氣過重。

3、 忌過度運動

白露毛細孔會變小，倘若這個時候進行劇烈運動，容易造成氣血循環不好，身體不易代謝，身體淤堵會有損健康。

4、 睡覺冷氣不宜調太低

冷氣調太低容易過冷，身體容易在夜晚發冷，導致寒氣過強，易流鼻水鼻塞、手腳冰冷。

5、 忌夜晚不蓋被

白露天氣轉寒，夜晚較涼，因此睡覺一定要蓋被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。

6、 沖蛇與雞兩生肖

外出遠行要注意安全，尤其要遠離感冒中的人，以防病魔纏身。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。