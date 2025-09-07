今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

▲白露天氣依舊炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）
記者陳俊宏／綜合報導
今天是24節氣的「白露」，清水孟星座塔羅的小孟老師分享6大禁忌，像是禁喝冰水、忌過度運動，且沖生肖「蛇」、「雞」。
小孟老師說，在24節氣中，每年的白露多在國曆的9月7日，並且太陽黃經位在165度；然而，白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，夜晚水氣凝結，到了清晨時，樹葉與花朵會有很多露珠。
小孟老師指出，古人也以四個節氣搭配五行，秋天五行為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為「白露」。
►白露6大禁忌
1、 穿衣不宜裸露
白露之後天氣會轉涼，所以穿衣服不宜外露，容易感冒著涼。
2、 禁喝冰水
白露天氣轉涼，喝太多冰水容易頭暈發冷，寒氣過重。
3、 忌過度運動
白露毛細孔會變小，倘若這個時候進行劇烈運動，容易造成氣血循環不好，身體不易代謝，身體淤堵會有損健康。
4、 睡覺冷氣不宜調太低
冷氣調太低容易過冷，身體容易在夜晚發冷，導致寒氣過強，易流鼻水鼻塞、手腳冰冷。
5、 忌夜晚不蓋被
白露天氣轉寒，夜晚較涼，因此睡覺一定要蓋被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。
6、 沖蛇與雞兩生肖
外出遠行要注意安全，尤其要遠離感冒中的人，以防病魔纏身。
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
