塔巴颱風估明晨生成　更猛午後雷雨+年度大潮來了

▲南方雲系北移，明天午後雷雨劇烈。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶低壓TD19預估明天(7日)清晨增強為今年第16號颱風「塔巴」，將朝香港、澳門前進，對台灣沒有直接影響，不過南方雲系北移，降雨區擴大，明天將是午後雷雨最明顯的一天，其中台中以北、中部山區有短延時豪雨。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明後兩天南方雲系北移，降雨機率高，其中明天南部、花東有局部短暫陣雨或雷雨，整天不定時有雨，台東、恆春半島、南部山區有局部大雨機會，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，且容易大雨等級降雨，特別是台中以北、中部山區有短延時豪雨，明天將是午後降雨最明顯的一天。

▲明天天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一仍受南方雲系影響，曾昭誠說明，南部、台東有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷陣雨為大雨等級。

下周二到下周六太平洋高壓增強，各地多雲到晴，僅台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨量不會像明天那麼多，下周二午後仍有大雨，因那天南方雲系剛結束，仍有水氣。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，預估明天清晨可能增強為「塔巴」颱風，後續路徑朝向港澳前進，對台灣沒有直接影響。

此外，曾昭誠說，菲律賓東方海面為一大低壓帶，明天在台灣附近，水氣變多，天氣不穩定。明天和周一因熱帶低壓位於南海，南部沿海、恆春半島及澎湖有長浪發生的機率。

由於年度大潮自明天開始，曾昭誠表示，明天可能在彰化到嘉義、花蓮沿海等地，漲潮水位比較高，低窪區域會有淹水現象。

▲年度大潮來了，氣象署提供注意淹水。（圖／氣象署提供）