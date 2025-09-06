台灣狠甩日韓！亞洲「國家購買力」排行出爐　韓網嘆：輸在起跑點

▲台北在今年全球安全城市排行第24名。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

2025年最新亞洲國家購買力排名揭曉，國際貨幣基金（IMF）統計顯示，新加坡以人均GDP高達15.6萬美元奪冠，展現金融與貿易強國的實力。台灣則以8.4萬美元（約255萬台幣）躋身第5名，超越日本與南韓，引發網路熱議，不少網友認為台灣「狠甩日韓」的原因與匯率、物價差異息息相關。

統計數據指出，新加坡憑藉金融業、全球貿易樞紐以及創新驅動的產業結構，以新台幣477萬元的人均GDP穩居亞洲第一；第2名則是靠博弈與觀光立足的澳門，人均GDP達13.4萬美元（近新台幣408萬元）；第3名為能源大國卡達（12.2萬美元）；第4名則是盛產石油與天然氣的汶萊（9.58萬美元）。

至於台灣則是排名第5。IMF分析指出，台灣在半導體與高科技製造的全球領導地位，持續拉抬國民經濟實力，也讓台灣在亞洲舞台更顯存在感。緊追在後的則是阿拉伯聯合大公國（8.2萬美元）、香港（7.79萬美元）。

台灣榮登亞洲人均GDP (PPP) 第5！強勁經濟實力再獲肯定

Taiwan Ranks 5th in Asia for GDP Per Capita (PPP；平均每人實質購買力) — A Powerful Economic Statement



根據國際貨幣基金（IMF）2025 年數據，台灣以高達 84,082 國際美元的人均… pic.twitter.com/QzkNAP9XLm — Taiwan in Chicago (@tecochicago) September 2, 2025

而南韓以6.5萬美元（近新台幣198萬元）位居第9，日本則以5.47萬美元（約新台幣166萬元）排名第11，至於馬爾地夫則以3.77萬美元排在第15。

此排名在社群平台掀起討論，有人直言，台灣排名靠前的主因是物價相對低廉，與日韓相比至少便宜2至3成，讓人均GDP更能反映實際購買力。不過，也有韓國網友反駁，表示自己多次來台灣，並未感受到明顯物價落差，認為日圓與韓元近年嚴重貶值才是關鍵主因。

另有網友質疑，榜單中出現香港與澳門「竟然被列為國家」，也引發一波小爭論。