　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談2026地方選舉　徐國勇：該有初選就初選不會被沒收

▲▼徐國勇昨（5日）接見日本學者訪團。（圖／民進黨提供）

▲徐國勇昨（5日）接見日本學者訪團。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨祕書長徐國勇昨（5日）接見日本學者訪團，也被問到政治時事問題。對於2026地方選戰，徐國勇強調，2026年地方選舉，民進黨已成立選舉對策委員會，這是一個民主的機制，確保過程公平公正公開，該有初選的地方，就會有初選，不會被沒收，民進黨初選機制極為公平，而他身為主事者之一，不可能偏袒任何一方。

徐國勇昨日下午接見東京大學「兩岸關係研究小組」召集人松田康博教授一行時，向松田教授長期對台灣的建言與關心表達誠摯感謝。徐國勇透露，他時常閱讀松田教授針對台日關係、台海局勢、日本政局的文章，獲益良多，對於松田教授的精闢見解深表欽佩。

針對大罷免後局勢，徐國勇不諱言指出，民進黨正處於低潮時期，但他對台灣的民主與自由深具信心，民進黨正在檢討與整合的過程當中，只會越來越團結，他對未來抱持樂觀態度。

徐國勇表示，2026年地方選舉，民進黨已成立選舉對策委員會，這是一個民主的機制，確保過程公平公正公開，該有初選的地方，就會有初選，不會被沒收，民進黨初選機制極為公平，而他身為主事者之一，不可能偏袒任何一方，長期執政會讓民眾幻想到改變可能會更好，甚至想試試看。但高雄的韓氏經驗讓大家知道，仍然是民進黨才是最進步、最自由、最民主的政黨。高雄的嘗試改變，讓民眾感到民進黨才是真正值得信賴的政黨。

對於美國關稅是否助長「疑美論」在台發酵，徐國勇指出，關稅確實有讓疑美上升，但「疑美論」主要是部分媒體與人士操弄的論點，大部分民眾仍對美國有信心，特定人士的放話影響有限，無論是美國對台軍售、在國安上的合作、其官員與國會議員的挺台發言，甚至台積電與輝達在台灣的鉅額投資，都足使疑美論不攻自破。

針對假訊息的傳播，徐國勇雖表憂心，但也樂觀指出，民眾對於假訊息的辨識能力已大幅增加。不過，徐國勇也坦言，人工智慧（AI)的進步已帶來真假難辨的假資訊，政府因此必須加強闢謠，而這也是目前黨中央的重要工作，回應輿情必須秉持「222法則」，簡要、及時處理。

訪賓一行尚包括日本貿易振興機構亞洲經濟研究所上席主任調查研究員佐藤幸人、神奈川大學教授川上桃子、九州大學教授益尾知佐子、拓殖大學教授門間理良、東京大學特任研究員黃偉修等，並由民進黨國際部主任陳文昊 、中國部主任吳峻鋕陪同接見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC經典賽票價揭曉！最低618元
恐怖瞬間曝！新店BMW飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死
快訊／新店BMW高速撞爛！　1人死亡
快訊／淨灘發現「墜機殘骸」！
台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家
江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清：是提醒慎防2次傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

談2026地方選舉　徐國勇：該有初選就初選不會被沒收

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家

緊急救護服務上路30週年　消防署籲：珍惜急救資源、尊重專業人員

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

羅智強符合選黨魁資格了！　國民黨2周內頒發中評委聘書

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

賴清德提執政3隻黑天鵝　林濁水憂：對憲政僵局「灰犀牛」視而不見

江啟臣率團赴歐出席故宮特展開幕　會晤多國國會首長深化國會外交

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

是元介掀回憶殺！ 開唱元衛覺醒〈夏天的風〉

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

談2026地方選舉　徐國勇：該有初選就初選不會被沒收

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家

緊急救護服務上路30週年　消防署籲：珍惜急救資源、尊重專業人員

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

羅智強符合選黨魁資格了！　國民黨2周內頒發中評委聘書

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

賴清德提執政3隻黑天鵝　林濁水憂：對憲政僵局「灰犀牛」視而不見

江啟臣率團赴歐出席故宮特展開幕　會晤多國國會首長深化國會外交

總統賴清德參拜七堵慶濟宮　邱佩琳盼中央助力基隆升級

繼光平安餅堅持手工原味！勇奪日本金牌　魏嘉良喊讚

屏東阿北領錢要買土地　警銀聯手揭穿騙局...及時阻詐85萬

當年退休沒儀式不遺憾　葉總：引退一次剛剛好、比較有價值

桃園男賭場收千元偽鈔超不爽　竟開300公里到台東...加油用掉

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

「百坪桃園宅打8折」他心動想進場！網見2缺點搖頭：有錢也不買

貿易緊張緩解　陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死

自家度假村辦G20峰會！　川普喊「我賺不到錢」僅收成本價

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

政治熱門新聞

民眾黨「真正風暴」曝光！　跟柯文哲交保無關

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

游盈隆示警：賴清德所作所為都在弱化台灣　再不改變2026只剩屏東

普發1萬預算增10億！永居外籍人士也納入

幕後／7000萬籌足！　柯文哲一念頭今天不回家

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

柯文哲交保！江和樹周一帶小草接阿北回家

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

柯文哲7000萬交保　藍委要推《政治迫害調查條例》

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

更多熱門

相關新聞

台灣狠甩日韓！亞洲「國家購買力」排行出爐

台灣狠甩日韓！亞洲「國家購買力」排行出爐

2025年最新亞洲國家購買力排名揭曉，國際貨幣基金（IMF）統計顯示，新加坡以人均GDP高達15.6萬美元奪冠，展現金融與貿易強國的實力。台灣則以

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

民進黨下鄉開講　藍委批：淪自嗨大會凸顯賴清德鴨霸形象

民進黨下鄉開講　藍委批：淪自嗨大會凸顯賴清德鴨霸形象

柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

佐佐木朗希令人失望　美記者道歉

佐佐木朗希令人失望　美記者道歉

關鍵字：

政治台灣民進黨日本選舉初選徐國勇

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面