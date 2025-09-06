從延長線到AED！基隆志願服務教育訓練　強化防災防火觀念

▲強化應變力！基隆市志願服務教育訓練聚焦防災防火。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升志願服務人員的防災知識與應變能力，基隆市政府社會處暨志願服務推廣中心於4日上午，在基隆市災害應變中心舉辦「基隆市志願服務教育訓練」。本次訓練以防災與防火為主題，透過專業課程設計，期望讓志工在災害發生時能更有效地協助社區。

教育訓練共規劃三大主題，包括「避難場所規劃與開設實務」、「基礎急救（CPR及AED操作）」及「個人居家防護」，並邀請多位專業講師授課。中華科技大學洪志評教授以「避難場所規劃與開設實務」為題，分享如何整合跨區資源，協助居民在災害期間安全避難。洪教授強調，社區防災並非一蹴可幾，需仰賴長期耕耘與實踐，唯有建立互信合作，才能在災害發生時發揮最大效益。

在「基礎急救」課程中，由具備EMTP（高級救護技術員）資格的教官周佳慧授課，內容包括心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作，並搭配實作演練。她特別提醒學員，進行胸部按壓前務必「先請人打119求救」，並「將最近的AED帶到現場使用」，期望學員能在第一時間發揮急救技能，爭取寶貴救援時機。

「個人居家防護」課程由信二消防分隊小隊長鄒易臻以實例分享居家防護觀念，提醒志工隨時檢視生活中的潛在風險，例如家中是否有「插滿的延長線」、「浴室內使用插頭」或「長期插電未使用的電器」等。日常生活中許多不良習慣，其實都隱藏火災危險。

中華科技大學洪志評教授強調，防災志工是社區防災的重要推手。透過訓練提升志工的專業知能，將知識轉化為行動，讓每雙手都能助力社區防災與減災，使基隆成為更安全、更具韌性的城市。