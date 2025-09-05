　
地方焦點

AI for All從台南出發！南市攜手Google、台南大學推動AI素養教育

▲台南市啟動AI素養教育計畫，首場研習吸引70位教師熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市啟動AI素養教育計畫，首場研習吸引70位教師熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局與 Google.org 亞太AI機會基金及國立台南大學展開三方合作，5日正式啟動前瞻性的AI教育計畫，全面提升台南AI教育量能與教師數位素養，為台南教師與學子打造具備未來競爭力的學習環境，展現城市接軌國際科技的堅強實力。

計畫首波推動先從教師專業成長著手，首場AI素養研習吸引70位來自各級學校的AI種子教師熱情參與。課程內容包含AI基本概念、教學應用實例及生成式AI工具操作，現場氣氛熱烈，充分展現教育現場對AI素養的高度期待與積極投入。

▲台南市啟動AI素養教育計畫，首場研習吸引70位教師熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市在AI教育改革的每一步從不缺席，此次三方攜手合作，是台南教育邁向國際化與科技化的重要里程碑，更是首次透過「政府×學術×國際」三方協力，建構出具有在地深度與全球視野的AI教育架構。未來市府將持續擴大投入資源，讓AI教育從核心城市延伸至偏鄉學校，讓每個孩子都能在科技浪潮中站穩腳步、勇敢向前。

教育局長鄭新輝指出，這次合作的核心價值不僅在於技術導入，更在於思維與方法的革新。透過 Google.org 的國際資源與台南大學的學術能量，將共同打造涵蓋「入門、進階、應用」三階段的AI課程模組，搭配實作工作坊與數位認證機制，協助教師掌握AI工具並融入教學現場，帶動學生主動學習與跨域創造，讓AI教育在基層學校真正落地生根。

教育局補充，台南市將持續擴大辦理更多AI教育方案與跨校合作培訓，從教師扎根、學生啟航，推動AI教學從點到面、由城到鄉全面開展，朝向「AI for All」的願景穩健邁進，透過制度化培訓、在地化實踐與國際化接軌，積極打造屬於台南市的AI素養教育藍圖。

即／國8安定段5車連環撞　1人送醫

即／國8安定段5車連環撞　1人送醫

國道8號西向安定路段5日上午驚傳5車連環追撞事故，現場一輛小客車、水泥預拌車、兩輛小貨車及一輛槽車撞成一堆，造成1名39歲施姓男子受傷送醫，後方車流回堵逾3公里，高公局南分局及國道公路第八大隊已在現場疏導並處理事故，提醒用路人小心通行。

對話不怕亂！ChatGPT推「分支功能」

對話不怕亂！ChatGPT推「分支功能」

台南81歲阿北車禍　催油門落跑險撞人

台南81歲阿北車禍　催油門落跑險撞人

ChatGPT「非法感小撇步」引發爭議

ChatGPT「非法感小撇步」引發爭議

從工地到程式碼！台南青年靠「產業新尖兵」轉職圓夢軟體業

從工地到程式碼！台南青年靠「產業新尖兵」轉職圓夢軟體業

