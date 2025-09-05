快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

▲國道8號西向台南安定段5車連環追撞，消防局趕赴現場搶救１人脫困送醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道8號西向安定路段5日上午驚傳5車連環追撞事故，現場一輛小客車、水泥預拌車、兩輛小貨車及一輛槽車撞成一堆，造成1名39歲施姓男子受傷送醫，後方車流回堵逾3公里，高公局南分局及國道公路第四大隊已在現場疏導並處理事故，提醒用路人小心通行。

消防局指出，5日上午9時57分接獲通報，國道8號台南市安定區4.5公里處往安南方向發生車禍，立即派遣6車10人前往搶救。救援人員協助脫困1名施姓男子（39歲），所幸傷者意識清楚，經現場救護後由南科91車送往安南醫院治療。

高公局表示，該事故於上午10時57分開放外側車道通行，內側車道仍封閉進行後續處理，後方車流一度回堵達3公里。提醒行經該路段的駕駛人，切勿放慢車速圍觀，並可使用高速公路1968APP或收聽警廣FM93.1與FM104.9，即時掌握最新交通資訊，以確保行車安全與順暢。

第四公路警察大隊指出，有關上午9時55分國道8號西向4.5公里（台南安定路段）交通事故案，係余男（25歲）駕駛大貨車行駛內側車道，疑因未注意車前狀況撞擊前方2部小貨車及1部小客車，致小貨車往外側擦撞另1部大貨車而肇事，造成其中1部小貨車駕駛1人受傷；各造駕駛人均無飲酒情形。現場於上午11時9分許排除，全線恢復通車，由新市分隊依規定處理。



四大隊呼籲用路人，開車務必注意前方動態，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保自身及他人行車安全。