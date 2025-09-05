獅友送暖震後偏鄉　台南楠西「百果之鄉」長輩感受最實在的愛

▲獅友志工深入楠西社區，將醫療輔具與物資親手送至長輩手中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南地震重創台南楠西，「百果之鄉」災後重建艱難，尤其「老人與老屋」雙重困境更顯偏鄉無聲痛苦，楠西區8528名居民中，高齡長者達2505人，將近三成；全區3468戶民宅中就有1884戶受損，重建之路崎嶇不易，5日清晨來自國際獅子會300E-1區的一股暖流，帶著滿滿的關懷進入楠西。

「獅友同行守護長青．百果之鄉楠西有愛」公益活動，由國際獅子會300E-1區關懷長青委員會陳冠諭主席，攜手楠西區公所主辦，並由國際300E-1區辦事處主任鍾愈甯協調，號召獅友與社會善心單位，共同為偏鄉高齡長輩帶來實質協助與精神支持。

活動中特別針對「雙老困境」提供多面向援助：捐贈血壓量測設備、助行器、尿布等醫療輔具與衛材，志工親訪獨居、邊緣、弱勢與低收長者，協助改善健康管理與生活便利。

國際獅子會2526年度300E-1區黃裕洲總監不僅親臨現場，更親自化身志工，走入長輩家中，送上物資與問候，動情表示：「獅子會的服務，不只是資源給予，更要走到最需要的地方，把關懷親手帶到長輩身邊。」

楠西區長何榮長則呼籲，除關心長者，更應協助地方經濟重建，誠摯邀請社會各界支持楠西優質水果，如楊桃、芒果、梅子、蜜棗，以實際行動幫助居民重建家園。

這場行動不僅提供健康與物資的即時支援，更串聯社會力量、凝聚希望，讓偏鄉長輩感受到來自四面八方的愛與陪伴。國際獅子會2526年度300E-1區黃裕洲總監強調，今年宗旨「齊心同行，至善無界」，將持續號召獅友深入社區，把服務落實到每一位需要的長者身邊，為楠西注入重建的力量。