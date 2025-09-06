　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

緊急救護服務上路30週年　消防署籲：珍惜急救資源、尊重專業人員

▲內政部消防署呼籲，民眾珍惜急救資源，尊重急救專業人員。（圖／內政部消防署提供）

▲內政部消防署呼籲，民眾珍惜急救資源，尊重急救專業人員。（圖／內政部消防署提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

我國緊急救護服務在今年上路滿30年，內政部消防署今（6日）表示，為感謝第一線執行專業救護技能的熱血先鋒，消防署將於9月8日至13日舉辦「救護週」系列活動，此外，消防署呼籲，民眾能瞭解珍惜救護資源、尊重救護專業的重要，共同守護這得來不易的救護網絡。

消防署表示，本署自1995年成立以來，致力推動我國緊急醫療救護服務，大幅提升傷病患存活率，這30年來，救護量成長4倍，從一年出勤約30萬次成長到一年超過130萬次，期間救護車數量增加2.5倍，消防人力增加近 2.7倍，救護技術員人數增長超過 3倍。

消防署說明，在到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院人數明顯成長，2024年成功救回1249位，這每一個數字的背後，都是救護人員日夜守護國人安全、分秒必爭挽救生命的成果。

消防署說，為感謝在第一線執行專業救護技能的熱血先鋒，消防署將於9月8日至13日舉辦「救護週」系列活動，並以「救急三十 究極前行」為主題，慶祝我國推動緊急救護滿30週年。

此外，消防署指出，今年救護週特別規劃在9月9日「救護日」，公開表揚79位2024年績優救護人員，其中，包括服務超過20年的資深救護人員以及熱情卓越的醫療指導醫師。

消防署再指，每年9月第2個星期六為世界急救日，今年9月13日世界急救日適逢救護週，消防署也將與台北捷運公司及台灣安妮急救教育協會合辦「閃電CPR挑戰」活動。

消防署表示，該活動會在人潮眾多的幾個捷運站點，鼓勵旅客在月台等車的空檔參與30秒的心肺復甦術（CPR）按壓挑戰，同時瞭解急救的重要性並付諸行動，挑戰全程也會有專業救護人員現場指導，歡迎大家一起偕伴參加。

在急救服務使用的部分，消防署呼籲民眾，珍惜有限救護資源的重要性，隨著人口老化及急重症救護需求增加，濫用救護車可能間接影響他人的存活機會，每一通不當的119救護車呼叫，都可能排擠其他傷病患接受緊急救護的黃金時間。

消防署強調，民眾應牢記，「119救護車要留給重症患者使用，輕症請自行就醫或搭乘其他交通工具，在路上遇到救護車請主動避讓，非緊急狀況勿撥打119」。

最後，消防署表示，救護週不只是表揚救護人員的辛勞，更希望透過系列活動讓民眾瞭解珍惜救護資源、尊重救護專業的重要，共同守護這得來不易的救護網絡，讓專業救護能量發揮最大效益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC經典賽票價揭曉！最低618元
恐怖瞬間曝！新店BMW飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死
快訊／新店BMW高速撞爛！　1人死亡
快訊／淨灘發現「墜機殘骸」！
台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家
江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清：是提醒慎防2次傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

談2026地方選舉　徐國勇：該有初選就初選不會被沒收

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家

緊急救護服務上路30週年　消防署籲：珍惜急救資源、尊重專業人員

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

羅智強符合選黨魁資格了！　國民黨2周內頒發中評委聘書

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

賴清德提執政3隻黑天鵝　林濁水憂：對憲政僵局「灰犀牛」視而不見

江啟臣率團赴歐出席故宮特展開幕　會晤多國國會首長深化國會外交

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

是元介掀回憶殺！ 開唱元衛覺醒〈夏天的風〉

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

談2026地方選舉　徐國勇：該有初選就初選不會被沒收

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家

緊急救護服務上路30週年　消防署籲：珍惜急救資源、尊重專業人員

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

羅智強符合選黨魁資格了！　國民黨2周內頒發中評委聘書

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

賴清德提執政3隻黑天鵝　林濁水憂：對憲政僵局「灰犀牛」視而不見

江啟臣率團赴歐出席故宮特展開幕　會晤多國國會首長深化國會外交

總統賴清德參拜七堵慶濟宮　邱佩琳盼中央助力基隆升級

繼光平安餅堅持手工原味！勇奪日本金牌　魏嘉良喊讚

屏東阿北領錢要買土地　警銀聯手揭穿騙局...及時阻詐85萬

當年退休沒儀式不遺憾　葉總：引退一次剛剛好、比較有價值

桃園男賭場收千元偽鈔超不爽　竟開300公里到台東...加油用掉

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

「百坪桃園宅打8折」他心動想進場！網見2缺點搖頭：有錢也不買

貿易緊張緩解　陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死

自家度假村辦G20峰會！　川普喊「我賺不到錢」僅收成本價

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

政治熱門新聞

民眾黨「真正風暴」曝光！　跟柯文哲交保無關

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

游盈隆示警：賴清德所作所為都在弱化台灣　再不改變2026只剩屏東

普發1萬預算增10億！永居外籍人士也納入

幕後／7000萬籌足！　柯文哲一念頭今天不回家

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

柯文哲交保！江和樹周一帶小草接阿北回家

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

柯文哲7000萬交保　藍委要推《政治迫害調查條例》

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

更多熱門

相關新聞

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

小宅10年暴增42.7萬宅　雙寶媽：生活空間不足

少子化、小家庭化的大趨勢下，從內政部2015Q1~2025Q1資料就可發現，近10年來中小坪數住宅明顯量增，25坪内小宅住宅存量，10年狂增42.7萬宅，專家認為，小宅憑藉其人手門檻低，具有方便自住、設籍、投資目的，但也存在高單價、高公設與高空置三高問題。

今年底前「5都」釋出千戶婚育宅！

今年底前「5都」釋出千戶婚育宅！

內政部強化165反詐騙專線能量見效　每日平均財損較去年減少2億元

內政部強化165反詐騙專線能量見效　每日平均財損較去年減少2億元

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

2028年前釋出1.1萬戶婚育宅！　每多生1胎租補再加碼50%

2028年前釋出1.1萬戶婚育宅！　每多生1胎租補再加碼50%

關鍵字：

消防署內政部救護週緊急救護

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面