緊急救護服務上路30週年　消防署籲：珍惜急救資源、尊重專業人員

▲內政部消防署呼籲，民眾珍惜急救資源，尊重急救專業人員。（圖／內政部消防署提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

我國緊急救護服務在今年上路滿30年，內政部消防署今（6日）表示，為感謝第一線執行專業救護技能的熱血先鋒，消防署將於9月8日至13日舉辦「救護週」系列活動，此外，消防署呼籲，民眾能瞭解珍惜救護資源、尊重救護專業的重要，共同守護這得來不易的救護網絡。

消防署表示，本署自1995年成立以來，致力推動我國緊急醫療救護服務，大幅提升傷病患存活率，這30年來，救護量成長4倍，從一年出勤約30萬次成長到一年超過130萬次，期間救護車數量增加2.5倍，消防人力增加近 2.7倍，救護技術員人數增長超過 3倍。

消防署說明，在到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院人數明顯成長，2024年成功救回1249位，這每一個數字的背後，都是救護人員日夜守護國人安全、分秒必爭挽救生命的成果。

消防署說，為感謝在第一線執行專業救護技能的熱血先鋒，消防署將於9月8日至13日舉辦「救護週」系列活動，並以「救急三十 究極前行」為主題，慶祝我國推動緊急救護滿30週年。

此外，消防署指出，今年救護週特別規劃在9月9日「救護日」，公開表揚79位2024年績優救護人員，其中，包括服務超過20年的資深救護人員以及熱情卓越的醫療指導醫師。

消防署再指，每年9月第2個星期六為世界急救日，今年9月13日世界急救日適逢救護週，消防署也將與台北捷運公司及台灣安妮急救教育協會合辦「閃電CPR挑戰」活動。

消防署表示，該活動會在人潮眾多的幾個捷運站點，鼓勵旅客在月台等車的空檔參與30秒的心肺復甦術（CPR）按壓挑戰，同時瞭解急救的重要性並付諸行動，挑戰全程也會有專業救護人員現場指導，歡迎大家一起偕伴參加。

在急救服務使用的部分，消防署呼籲民眾，珍惜有限救護資源的重要性，隨著人口老化及急重症救護需求增加，濫用救護車可能間接影響他人的存活機會，每一通不當的119救護車呼叫，都可能排擠其他傷病患接受緊急救護的黃金時間。

消防署強調，民眾應牢記，「119救護車要留給重症患者使用，輕症請自行就醫或搭乘其他交通工具，在路上遇到救護車請主動避讓，非緊急狀況勿撥打119」。

最後，消防署表示，救護週不只是表揚救護人員的辛勞，更希望透過系列活動讓民眾瞭解珍惜救護資源、尊重救護專業的重要，共同守護這得來不易的救護網絡，讓專業救護能量發揮最大效益。